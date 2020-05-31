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В 25 городах США введен комендантский час из-за массовых протестов

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Манифестанты и полиция в Денвере. 30 мая 2020 г.
Манифестанты и полиция в Денвере. 30 мая 2020 г. REUTERS/Alyson Mcclaran
RFI

Как минимум в 25 американских городах 16-ти штатов власти ввели комендантский час из-за непрекращающихся массовых протестов граждан. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщает CNN.

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Комендантский час, в частности, объявлен в Миннеаполисе, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Майами, Атланте, Чикаго, Кливленде, Портленде, Филадельфии, Питтсбурге, Нэшвилле, Сиэтле. В некоторых городах также введено чрезвычайное положение.

Демонстрации сопровождаются столкновениями с полицией. Протестующие поджигают полицейские участки и машины. Полиция применяет для разгона слезоточивый газ и резиновые пули. За неделю протестов четыре человека погибли, не менее 13 полицейских получили ранения. Более 1,3 тысячи человек были задержаны.

Акции протеста в США начались после того, как 25 мая в Миннеаполиса погиб 46-летний афроамериканец Джордж Флойд, задержанный полицейскими. Полицейский Дерек Шовен, задержавший Флойда, надавил коленом на его шею. 29 мая полицейского арестовали по обвинению в убийстве.

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