Дональд Трамп перенес саммит «Большой семерки» на осень

Президенты Франции, США и канцлер Германии на саммите НАТО в декабре 2019 г.

Президент США Дональд Трамп решил перенести встречу лидеров «Большой семерки» (G7) из-за пандемии коронавируса. Как сообщает в воскресенье, 31 мая, Reuters, об этом Трамп рассказал журналистам на борту своего самолета. Также американский президент хочет пригласить лидеров других стран принять участие в саммите.

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Изначально саммит «Большой семерки» планировалось провести в конце июня. Несмотря на пандемию коронавируса американский президент настаивал на традиционном формате с личным присутствием всех лидеров «семерки». По мнению Трампа, это должно было стать символом восстановления нормальной жизни после пандемии.

Однако от поездки в июне в Вашингтон отказалась канцлер Германии Ангела Меркель. Берлин проинформировал об этом Белый дом 30 мая, объяснив невозможность поездки из-за эпидемиологических ограничений. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов к личному присутствию, но только при условии, что приедут все лидеры. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо указал на необходимость следовать «рекомендациям экспертов».

Дональд Трамп не назвал точную дату встречи, но предположил, что саммит может состояться в сентябре, до или после Генеральной Ассамблеи ООН. В июне вместо изначально запланированного саммита лидеры «Большой семерки», в которую помимо США входят Франция, Германия, Италия, Великобритания, Канада и Япония, проведут видеоконференцию.

Кроме того, американский лидер заявил о желании пригласить на саммит Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. «У меня нет ощущения, что G7 корректно представляет то, что происходит в мире», — объяснил свое желание Трамп, уточнив, что уже кратко обсудил этот вопрос с четырьмя лидерами, которых он хочет пригласить в качестве гостей саммита.

США больше других стран затронуты пандемией коронавируса. По данным Университет Джонса Хопкинса, в стране выявлено 1 769 776 случаев заражения. Общее число смертей от последствий COVID-19 составляет 103 758 человек.

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