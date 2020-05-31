Корабль компании SpaceX успешно пристыковался к МКС

Корабль Crew Dragon компании SpaceX, который успешно стартовал с космодрома на мысе Канаверал накануне, пристыковался со Международной космической станции. Как сообщили в воскресенье, 31 мая, в NASA, первый частный космический корабль причалил к МКС над границей между Китаем и Монголией на высоте 400 километров.

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Полет американских астронавтов Боба Бенкена и Дага Херли к МКС продлился около 19 часов. Его в прямом эфире транслировали в социальных сетях NASA. Стыковка прошла в автоматическом режиме, однако Бенкен и Херли также опробовали ручное управление. Ранее компания SpaceX представила онлайн-симулятор стыковки Crew Dragon .

«Боб и Даг, добро пожаловать на МКС», — сказали им по радиосвязи из Центра управления полетов в Хьюстоне. Представитель SpaceX назвал полет Crew Dragon «началом новой эры» в освоении космоса.

Сколько астронавты проведут на Международной космической станции, пока неизвестно: их миссия может продлится до четырех месяцев.

Crew Dragon — первый в истории частный пилотируемый корабль, который доставил астронавтов к МКС. Ранее Соединенные Штаты использовали для пилотируемых полетов на орбиту шаттлы. После закрытия программы в 2011 году США для этого покупали места на российских кораблях «Союз».

В «Роскосмосе» заявили, что не исключают использования американских кораблей компании SpaceX для доставки российских космонавтов на орбиту. В компании подчеркнули, что будут обсуждать такую возможность с NASA. Представитель «Роскосмоса» Владимир Устименко также анонсировал возобновление лунной программы Россией в 2021 году.

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