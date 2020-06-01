В ДР Конго сообщили о новой вспышке лихорадки Эбола

В Демократической Республике Конго заявили о новой вспышке лихорадки Эбола. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны в понедельник, 1 июня.

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Во время пресс-конференции министр здравоохранения Этени Лонгондо рассказал, что шесть новых случаев заражения были зафиксированы на северо-западе страны, в городе Мбандака. Четыре человека скончались.

«Мы как можно скорее отправим туда вакцину и лекарства», — пообещал Лонгондо, отметив, что планирует посетить Мбандаку в конце недели. Город расположен примерно в 600 км от столицы ДР Конго Киншасы и относится к Экваториальной провинции. В мае – июле 2018 года в провинции было выявлено 54 случая заболевания Эболой, 33 человека погибли.

Сотрудники Всемирной организации здравоохранения уже прибыли в Мбандаку. Об этом глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус написал в своем твиттере. «Эта вспышка напоминает нам, что COVID-19 — не единственная угроза здоровью, с которой сталкиваются люди. ВОЗ продолжает мониторинг и реагирует на многие экстренных случаи в сфере здравоохранения», — подчеркнул он.

Эпидемия Эболы в Западной Африке главным образом затронула территории Либерии, Гвинеи и Сьерра-Леоне. На территории современной Демократической Республики Конго первые случаи Эболы были зафиксированы еще в 1976 году. С тех пор в стране были зарегистрированы одиннадцать волн лихорадки, последняя началась в 2018 году. Сейчас врачи продолжают бороться с Эболой на востоке страны, где с августа 2018 года она унесла жизни 2280 человек. В июле 2019 года ВОЗ назвала вспышку лихорадки в стране чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

ДР Конго также столкнулась и с пандемией коронавируса: 3195 человек заразились и 72 скончались от последствий инфицирования.

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