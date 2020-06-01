Не менее пяти бойцов проиранских сил погибли во время авиаудара в Сирии

Не менее пяти бойцов проиранских вооруженных формирований погибли в воскресенье, 31 мая, во время авиаудара на востоке Сирии. Об этом заявили в Сирийском центре мониторинга прав человека.

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Сообщается, что целью авиаудара был военный конвой возле города Абу-Камаль у иракской границы. Это место считается одним из районов, где иранское влияние в Сирии наиболее сильно. Известно, что погибли не менее пяти военных. Три единицы транспорта, принадлежавшие поддерживающим Иран силам, были выведены из строя.

Сирийские и иранские СМИ об авиаударе не заявляли, однако, по данным информационных агентств, факт налета подтверждают источники, близкие к Дамаску. Как передает корреспондент AFP, глава Сирийского центра мониторинга прав человека Рами Абдель Рахман предположил, что ответственность за авиаудар лежит на израильской авиации.

Израильские власти ранее заявляли, что борьба с иранским влиянием на территории Сирии является для них одним из приоритетов. При этом Израиль крайне редко официально берет на себя ответственность за воздушные операции в Сирии. AFP напоминает, что с 2011 года израильские силы провели около сотни авиаударов по целям на территории страны.

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