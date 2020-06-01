У премьер-министра Армении Никола Пашиняна диагностировали COVID-19

Никол Пашинян рассказал, что не испытывал симптомов заражения, а тест сделал, чтобы подстраховаться.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом. Об этом политик заявил в видеообращении, опубликованном в понедельник, 1 июня, в фейсбуке.

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«Никаких симптомов у меня не было, но с учетом планов посетить воинские части я сдал тест, и он оказался положительным. Положительными были и тесты членов моей семьи», — рассказал Пашинян. Цитату из его видеообращения приводит агентство РИА-Новости. В настоящее время премьер-министр находится на карантине и продолжает работать удаленно.

Пашинян предположил, что мог заразиться во время переговоров, так как официант, обслуживавший одно из мероприятий, работал без перчаток. Позднее у официанта также был обнаружен коронавирус.

С 16 марта в Армении действует режим ЧП, введенный для сдерживания эпидемии коронавируса. 18 мая в стране началось постепенное смягчение санитарных ограничений — возобновил работу общественный транспорт, вновь открылись торговые центры.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Армении были выявлены 9282 случая COVID-19. 131 человек скончался от последствий заболевания.

За время эпидемии многие политики переболели коронавирусом: в марте COVID-19 диагностировали у британского премьер-министра Бориса Джонсона, в конце апреля заразился российский премьер Михаил Мишустин, в мае был госпитализирован пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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