Перейти к основному контенту
# Не пропустите
# Подкаст RFI
Россия
Франция
Украина
Стиль Жизни
Подкасты

Дональд Трамп пригрозил использовать армию для подавления беспорядков

Опубликовано: Отредактировано:

Дональд Трамп возле епископальной церкви Святого Ионанна, 1 июня 2020 г.
Дональд Трамп возле епископальной церкви Святого Ионанна, 1 июня 2020 г. REUTERS - TOM BRENNER
RFI

Президент США Дональд Трамп 1 июня объявил, что использует армию для подавления массовых беспорядков, если местным властям не удастся «взять под контроль» улицы американских городов.

Реклама

Трамп назвал себя «президентом закона и порядка» и «союзником всех мирно протестующих», выражающих справедливый гнев в связи с гибелью Джорджа Флойда. Но, по его словам, в последние дни «страну захватили профессиональные анархисты, агрессивные толпы, поджигатели, мародеры, преступники, бунтовщики, Антифа и другие». Их действия он назвал «внутренним террором».

Трамп настоятельно рекомендовал всем губернаторам штатов использовать для подавления беспорядков силы Национальной гвардии — резервные военные формирования.

«Если тот или иной город или штат откажутся предпринимать меры, необходимые для защиты жизней и имущества его жителей, я задействую армию Соединенных Штатов и быстро решу для них проблему», — заявил Трамп. «Я мобилизую все ресурсы, как гражданские, так и военные, чтобы положить конец беспорядкам и мародерству», — пригрозил он.

Трамп объявил о введении в Вашингтон тысяч «тяжело вооруженных» военных и полицейских, а также пообещал усилить контроль за соблюдением комендантского часа в столице с семи вечера. «Я хочу предупредить организаторов этого террора, что вам грозит серьезное уголовное наказание и длительные сроки тюремного заключения. Это касается Антифа и других зачинщиков насилия», — добавил президент США.

Незадолго до выступления президента полиция использовала слезоточивый газ для разгона мирной акции у Белого дома, сообщают местные СМИ. Возможный кандидат в президенты от демократов Джо Байден обвинил Трампа в применении слезоточивого газа и резиновых пуль против мирных демонстрантов, чтобы получить возможность сфотографироваться с Библией в руках у церкви Святого Иоанна, расположенной около Белого дома. Накануне протестующие подожгли эту церковь. Байден также обвинил Трампа в намерении использовать армию против собственного народа. 

Тем временем брат Джорда Флойда призвал к миру в Миннеаполисе. Он сказал, что беспорядки и разрушения не вернут к жизни его брата, погибшего после того, как полицейский применил удушающий прием при его задержании. Афроамериканец Джордж Флойд при задержании не был вооружен и говорил, что не может дышать. Полицию вызвал сотрудник магазина, заподозривший, что Флойд расплатился фальшивой 20-долларовой купюрой.

Официальная судмедэкспертиза установила, что его смерть вызвана остановкой сердца, «осложненной действиями полиции по усмирению, ограничению в движении и сдавливанием шеи». Согласно выводам экспертов, смерть Джорда Флойда должна рассматриваться как насильственная. Полицейский Дерек Шовин, применивший удушающий прием, обвиняется в непредумышленном убийстве. 

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI

Скачайте приложение RFI и следите за международными новостями

Страница не найдена

Запрошенный вами контент более не доступен или не существует.