Дональд Трамп пригрозил использовать армию для подавления беспорядков

Президент США Дональд Трамп 1 июня объявил, что использует армию для подавления массовых беспорядков, если местным властям не удастся «взять под контроль» улицы американских городов.

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Трамп назвал себя «президентом закона и порядка» и «союзником всех мирно протестующих», выражающих справедливый гнев в связи с гибелью Джорджа Флойда. Но, по его словам, в последние дни «страну захватили профессиональные анархисты, агрессивные толпы, поджигатели, мародеры, преступники, бунтовщики, Антифа и другие». Их действия он назвал «внутренним террором».

My fellow Americans - My first and highest duty as President is to defend our great Country and the American People. I swore an oath to uphold the laws of our Nation -- and that is exactly what I will do… pic.twitter.com/pvFxxi9BTR — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2020

Трамп настоятельно рекомендовал всем губернаторам штатов использовать для подавления беспорядков силы Национальной гвардии — резервные военные формирования.

«Если тот или иной город или штат откажутся предпринимать меры, необходимые для защиты жизней и имущества его жителей, я задействую армию Соединенных Штатов и быстро решу для них проблему», — заявил Трамп. «Я мобилизую все ресурсы, как гражданские, так и военные, чтобы положить конец беспорядкам и мародерству», — пригрозил он.

Трамп объявил о введении в Вашингтон тысяч «тяжело вооруженных» военных и полицейских, а также пообещал усилить контроль за соблюдением комендантского часа в столице с семи вечера. «Я хочу предупредить организаторов этого террора, что вам грозит серьезное уголовное наказание и длительные сроки тюремного заключения. Это касается Антифа и других зачинщиков насилия», — добавил президент США.

Незадолго до выступления президента полиция использовала слезоточивый газ для разгона мирной акции у Белого дома, сообщают местные СМИ. Возможный кандидат в президенты от демократов Джо Байден обвинил Трампа в применении слезоточивого газа и резиновых пуль против мирных демонстрантов, чтобы получить возможность сфотографироваться с Библией в руках у церкви Святого Иоанна, расположенной около Белого дома. Накануне протестующие подожгли эту церковь. Байден также обвинил Трампа в намерении использовать армию против собственного народа.

He's using the American military against the American people.



He tear-gassed peaceful protesters and fired rubber bullets.



For a photo.



For our children, for the very soul of our country, we must defeat him. But I mean it when I say this: we can only do it together. https://t.co/G1yE67q9Nz — Joe Biden (@JoeBiden) June 2, 2020

Тем временем брат Джорда Флойда призвал к миру в Миннеаполисе. Он сказал, что беспорядки и разрушения не вернут к жизни его брата, погибшего после того, как полицейский применил удушающий прием при его задержании. Афроамериканец Джордж Флойд при задержании не был вооружен и говорил, что не может дышать. Полицию вызвал сотрудник магазина, заподозривший, что Флойд расплатился фальшивой 20-долларовой купюрой.

Официальная судмедэкспертиза установила, что его смерть вызвана остановкой сердца, «осложненной действиями полиции по усмирению, ограничению в движении и сдавливанием шеи». Согласно выводам экспертов, смерть Джорда Флойда должна рассматриваться как насильственная. Полицейский Дерек Шовин, применивший удушающий прием, обвиняется в непредумышленном убийстве.

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