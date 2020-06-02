ООН: стороны конфликта в Ливии согласились продолжить переговоры

Стороны конфликта в Ливии согласились продолжить переговоры о перемирии. Соответствующее заявление вечером в понедельник, 1 июня, опубликовали представители миссии ООН в Ливии.

Реклама Читать далее

В документе говорится, что Правительство национального согласия и Ливийская национальная армия согласились возобновить переговоры в формате «5+5», то есть в присутствии пяти представителей от каждой стороны.

Предыдущие раунды переговоров, последний из которых завершился 23 февраля, проходили под руководством спецпосланника ООН по Ливии Гасана Саламе. Весной Саламе попросил освободить его от должности по состоянию здоровья. При этом он признал, что все попытки ООН добиться мира в Ливии и запустить диалог между противостоящими силами до настоящего момента проваливались — с начала 2020 года в Ливии уже дважды пытались ввести режим прекращения огня. Исполняющей обязанности спецпосланника стала американский дипломат Стефани Турко Уильямс.

Гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года после свержения Муаммара Каддафи. Столица страны Триполи находится под контролем правительства Файеза Сарраджа, признанного ООН. Восток страны контролирует Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара.

27 мая африканское командование вооруженных сил США (Africom) обвинило Россию в том, что она нарушила эмбарго ООН и отправила боевые самолеты в Ливию для поддержки Ливийской национальной армии и воюющих на ее стороне наемников. Российские власти поддержку ЛНА отрицают.

Предполагаемое присутствие иностранных сил в Ливии является важнейшей темой переговоров о прекращении огня. Такие страны, как Турция и Катар, поддерживают Правительство национального согласия. Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ оказывают поддержку Хафтару. Как напоминает AFP, официальный Париж подозревается в теневой поддержке Ливийской национальной армии, хоть и заявляет, что не поддерживает ни Хафтара, ни Сарраджа.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться