Коронавирус: в Новой Зеландии отменят большинство ограничений

Новая Зеландия готовится снять ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. По словам премьер-министра страны Джасидны Ардерн, падение числа заболевших в островном государстве «превзошло ожидания»: сейчас в стране остается только один человек с подтвержденным коронавирусом. В ближайшее время Новая Зеландия может вернутся к первому уровню опасности и отказаться от принципа социальной дистанции.

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Как пишет местное издание Newshub со ссылкой на выступление премьер-министра Новой Зеландии, решение о снятии большинства ограничений может быть принято уже в следующий понедельник, 8 июня. Власти откажутся от запрета на проведение массовых мероприятий численностью более 100 человек, а также от регламента на минимальную дистанцию между столиками в ресторанах.

«Наши церкви возобновят службы в полном объеме, стадионы и концертные залы смогут продавать билеты без ограничений. Мы сможем праздновать и скорбить рядом друг с другом в группах любого размера», — рассказала Джасидна Ардерн.

По словам властей Новой Зеландии, новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране не фиксировали уже 12 дней, а всего на островах остается один пациент с подтвержденным COVID-19. Передачи инфекции внутри страны не было больше месяца: за последние 33 дня все случаи коронавируса были завезены из других стран (границы Новой Зеландии остаются открытыми только для граждан и резидентов в исключительных случаях).

Как заявила премьер-министр, главным ограничением, которое останется в силе на минимальном уровне опасности, будет закрытие границ для иностранцев. «Битва не закончена, коронавирус все еще распространяется по всему миру. Новые случаи все еще подтверждают в странах, которые тесно связаны с нами», — сказала Ардерн.

Всего с начала эпидемии в Новой Зеландии выявили 1154 зараженных коронавирусом. 22 человека погибли.

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