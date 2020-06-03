AP: российская авиация впервые за три месяца нанесла удары в Сирии

Относительное спокойствие сохранялось в Сирии почти три месяца. На фото: турецкие военные патрулируют местность в Идлибе. 26.05.2020

Российская авиация нанесла удары на севере Сирии. Как сообщил агентству France-Presse Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (OSDH), бомбардировки состоялись незадолго до полуночи 2 июня и утром в среду, 3 июня. Информацию также подтвердил источник агентства Associated Press. Это первые российские авианалеты с 6 марта — с момента начала перемирия, заключенного «при посредничестве» России и Турции.

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«Целью авианалетов, (проведенных) во вторник до полуночи и в среду на рассвете» стала зона, где граничат провинции Хама, Идлиб и Латакия, заявил France-Presse глава OSDH Рами Абдель Рахман.

Associated Press сообщает, что точной информации о жертвах бомбардировок пока нет.

Как отмечает AFP, треугольник, атакованный российской авиацией, находится под контролем джихадистских группировок. Это «последний бастион сопротивления» режиму сирийского президента Башара Асада.

С 6 марта здесь было «относительное спокойствие» — после трех месяцев интенсивного наступления сил режима, происходившего при поддержке российских и проиранских сил. Тогда бомбардировки, по данным OSDH, привели к гибели не менее 500 мирных жителей. По данным ООН, беженцами стали около миллиона человек.

Заключенное 5 марта президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом соглашение о перемирии, приостановило массированные бои и даже позволило 120 тысячам беженцев вернуться, сообщает AFP.

Незадолго до перемирия, 2 марта, эксперты ООН обвинили Россию и Турцию в военных преступлениях в Сирии.

Напомним, Россия поддерживает силы «законно избранного президента» Башара Асада, режим которого в странах Запада обвиняют в массовых убийствах и применении химического оружия, а Турция воюет на стороне его противников, среди которых важную роль играют джихадистские группировки.

Война в Сирии идет с марта 2011 года, в ней погибли уже более 380 000 человек, из них 115 000, по данным OSDH, — мирные жители.

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