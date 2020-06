ВОЗ объявила о возобновлении клинических испытаний гидроксихлорохина для лечения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила возобновить испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохин для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом в среду вечером, 3 июня, сообщил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

По словам главы ВОЗ, такое решение принято после «анализа доступных данных по смертности», которые не выявили разницы между пациентами, принимавшими препарат и контрольной группой. В результате эксперты пришли к выводу, что нет оснований для пересмотра протокола клинических испытаний.

О начале клинических испытаний гидроксихлорохина в рамках международного проекта «Солидарность» ВОЗ объявила в конце апреля. В рамках этого же проекта проводятся международные клинические испытания других групп препаратов — ремдесивира, лопинавира/ритонавира и интерферона-бета-1а.

Однако в конце мая испытания гидроксихлорохина были приостановлены после публикации исследования в специализированном медицинском издании The Lancet, в котором утверждалось, что лекарство против малярии повышает риск летального исхода при заболевании COVID-19 из-за кардиотоксичности препарата.

Позже исследователи подвергли сомнению источники и анализ данных о пациентах из публикации The Lancet. 28 мая более 180 ученых написали открытое письмо авторам статьи и редакции The Lancet с вопросами относительно статистического анализа, который лег в основу статьи. Аналогичное письмо позже было получено в редакции научного журнала New England Journal of Medicine.

Во Франции за использование препарата для лечения больных с новым коронавирусом активно выступает директор Средиземноморского института инфекционных заболеваний в Марселе профессор Дидье Раульт. Однако, следуя рекомендациям ВОЗ, 28 мая Минздрав Франции запретил назначать противомалярийное лекарство больным COVID-19.

В российских больницах продолжают использовать гидроксихлорохин. Министерство здравоохранения включило гидроксихлорохин и хлорохин во временные руководства по диагностике, лечению и профилактике коронавирусной инфекции. В ведомстве уверяют, что возможное нарушение ритма сердца учитывается при лечении.

