Дональд Трамп передумал отправлять армию для борьбы с беспорядками

Президент США Дональд Трамп передумал отправить армию для восстановления порядка на улицах американских городов. Как сообщает Reuters, об этом он заявил в среду после того, как министр обороны исключил использование военных для подавления акций протеста.

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Ранее глава оборонного ведомства США Марк Эспер выступил против привлечения армии для подавления беспорядков. По словам министра, закон, принятый в 1807 году и предоставляющий президенту право использовать войска, может применяться только как крайняя мера, в самых опасных и критических ситуациях. Сейчас такой ситуации нет, отметил глава Пентагона. Его поддержали и некоторые другие военные чиновники.

Два дня назад американский президент сообщил, что федеральные власти готовы привлечь армию для восстановления порядка. «Мы прекращаем беспорядки и беззаконие, захлестнувшие нашу страну. Мы положим им конец прямо сейчас», — объявил 2 июня Трамп. Протестные демонстрации, которые перерастают в погромы и стычки с полицией, он назвал «внутренним терроризмом».

За последние сутки полиция Нью-Йорка задержала из-за участия в беспорядках не менее 90 человек. В Вашингтоне толпу протестующих у Белого дома заблокировала военная техника. До 5 июня в столице продлен комендантский час. Помимо Нью-Йорка и Вашингтона комендантский час действует, как минимум, еще в 40 городах США.

Власти Нью-Йорка сообщили о трех раненых полицейских за сутки — двое поступили в больницу с огнестрельными ранениями, еще один — с ножевым. Однако не уточняется, было ли это связано с протестами. За все время массовых протестов, жертвами беспорядков стали уже не менее 11 человек, сообщает Associated Press.

Протесты в американских городах начались 25 мая, после того как в результате полицейского задержания погиб 46-летний житель Миннеаполиса, афроамериканец Джордж Флойд. Полицейские заподозрили его в использовании поддельных купюр. В ходе задержания полицейский Дерек Шовен надавил Флойду коленом на горло и удерживал его так в течение нескольких минут.

Независимые судмедэксперты пришли к выводу, что причиной смерти могла стать механическая асфиксия. Посмертно у Флойда был диагностирован COVID-19. Спустя несколько дней Шовену было предъявлено обвинение в убийстве. Еще трем полицейским, участвовавшим в задержании, предъявили обвинение в пособничестве убийству.

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