Как организованная преступность выигрывает от санитарного кризиса

Новые маршруты и виды наркотрафика, мошенничество и спекуляция медицинскими товарами, киберпреступность, отмывание денег и попытки проникновения в легальную экономику. В течение нескольких месяцев мафиозные группировки и организованная преступность извлекали выгоду из санитарного кризиса, вызванного коронавирусом. Обзор проблем — в материале журналиста RFI Ромена Филипса.

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►Оригинал статьи на www.rfi.fr

Закрытие границ, карантинные меры и прекращение международной торговли нанесли серьезный удар по мировой экономике. Этот удар ощутили и сети организованной преступности: в условиях карантина многие страны сообщили о снижении потребления некоторых наркотиков, повышении цен на них и снижении качества нелегально продаваемых наркотических веществ.

«Большая часть незаконного трафика, особенно наркоторговля, продолжалась. Появились также новые виды трафика», — говорит Клотильд Шампейраш, французский экономист и криминолог, автор нескольких работ о мафиозных организациях. В Африке «борьба с наркотиками и браконьерством значительно снизились», — рассказал RFI Мартин Эви, технический координатор проекта ENACT по изучению возможностей усиления борьбы в Африке с транснациональной организованной преступностью в Институте исследований проблем безопасности ISS в Претории (ЮАР). Проект запущен при участии Интерпола.

Что касается новых видов противозаконной деятельности, то во многих странах наблюдался рост киберпреступности, а также спекулятивные перепродажи лекарств или масок. С 3 по 10 марта 2020 года Европолом было изъято более 34 000 хирургических масок. «Сфера здравоохранения является одной из областей, в которых наблюдается один из самых высоких темпов роста незаконного трафика. Преступные группировки, которые были вовлечены в торговлю наркотиками, теперь, когда это стало трудно, перешли в область здравоохранения», — рассказывает координатор проекта ENACT. В Южной Африке запрет на продажу алкоголя также привел к появлению незаконной торговли.

Согласно докладу GITOC (Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью), в странах Центральной Азии значительно сократились объемы изъятия наркотиков. Другие страны, такие как Нигер, сообщили о временной приостановке наркотрафика, в то время как в Нигерии он продолжается (там преступники для доставки наркотиков активно используют почтовые отправления).

В Европе Италия отмечает снижение объемов изъятия наркотиков. Однако в Испании наблюдается обратное. «В марте и апреле в Испании было изъято 14 тонн кокаина. Показатель в шесть раз выше, чем за тот же период 2019 года», — рассказал Мануэль Монтесинос, заместитель директора по таможенному надзору в испанском налоговом агентстве. Таким образом Монтесинос подкрепил гипотезу о том, что итальянские мафиозные группировки (большая часть оборота кокаина в Европе контролируется калабрийской мафией) отныне предпочитают Испанию как перевалочный пункт для доставки кокаина в Европу. По словам французского министра внутренних дел Кристофа Кастанера, во Франции торговля наркотиками снизилась на «30–40%».

Организованная преступность также использует новые грузовые перевозки для доставки наркотиков на рынки сбыта. Например, 14 апреля 14 килограммов кокаина (стоимостью более миллиона евро) были изъяты во Франции в грузовике, перевозившем защитные маски в Великобританию. В ходе другой операции несколькими европейскими странами была раскрыта афера с миллионами защитных масок.

В балканских странах и на Ближнем Востоке удар по обороту наркотиков был менее сильным. Египет сообщил о «средних объемах» изъятия наркотиков, в то время как власти Ирана указали, что «изъятие крупных партий наркотиков означает, что масштабный наркотрафик по-прежнему продолжается».

«Как только возникает кризис, преступные сети первыми его используют»

Опираясь на опыт прошлых кризисов, «большинство преступных организаций адаптировали и развили свои бизнес-модели, чтобы приспособиться к новым условиям», — отмечает инициатива GITOC. Об этом свидетельствует рост продаж наркотиков с доставкой на дом клиентам, находящимся на карантине, а также новые маршруты, по которым колумбийские картели наладили трафик наркотиков в США.

История уже продемонстрировала высокую способность преступных организаций приспосабливаться к изменению условий. Землетрясение 1980 года в районе Неаполя позволило неаполитанской мафии, Каморре, сделать значительные инвестиции в экономику. Экономический кризис 2008 года, позволивший мафии инвестировать в банковскую систему, также сослужил службу организованной преступности, которая хотела проникнуть в легальную экономику. «Крупные сети организованной преступности первыми пользуются кризисом. Так что надо готовиться к тому, что экономика станет еще более серой», — считает Клотильд Шампейраш.

Чтобы извлечь из пандемии выгоду, преступные организации изменили свои привычки. «Все, что связано с чрезвычайной ситуацией, было было использовано для расширения контроля над зонами вляиния», — подчеркивает криминалист. Раздавая маски и продовольственную помощь или организуя карантин, преступные сети усилили свой «контроль над территорией».

В Гвадалахаре, в Мексике, сама Алехандрина Гусман, дочь «Эль Чапо» (Хоакин Арчивальдо Гусман Лоэра), мексиканского наркобарона, недавно осужденного американским правосудием, раздавала продукты и маски с изображением своего отца. В Италии калабрийская и сицилийская мафии, Коза Ностра и Ндрангета, также оказывали помощь тысячам работающих «по черному» по всей стране. В Бразилии некоторые наркоторговцы брали на содержание целые семьи, подчеркивая, что организованные преступные организации в большей степени способны защитить население, чем президент Болсонару.

Благодаря этим действиям социального характера, организованная преступность «укрепляет свои права и власть над подконтрольными территориями и может легко получить новые “рабочие руки”, которые позднее будут оказывать услуги этим группировкам», — предупреждает Клотильд Шампейраш. «Преступники делают все, чтобы поддерживать отношения с населением», — добавляет Мартин Эви, рассказывая о ситуации в некоторых криминальных районах столицы ЮАР Кейптауна.

Кредиты для «захвата бизнеса»

В условиях кризиса, вызванного карантинными мерами, мафиозные группировки, которые продолжают получать доходы от преступной деятельности, очень легко могут воспользоваться возникшими экономическими трудностями. Преступные организации оказываются в числе первых, кто готов «выкупать бизнесы, оказавшиеся в трудном положении, вкладывать в них деньги и обогащаться за счет кредитования по ростовщическим ставкам», — говорит экономист.

С другой стороны, власти обеспокоены тем, что целью мафии является не стремление получить прибыль, а войти в капитал предприятий. «Доступ к легальной экономике имеет первостепенное значение для организованной преступности. Это позволяет заметать следы в том, что касается происхождения денег, отмывать их и декларировать как законные доходы», — говорит Клотильд Шампейраш.

Значительные инвестиции в бизнес также позволяют организованной преступности получить доступ к государственным субсидиям. В условиях чрезвычайной экономической ситуации субсидии даются правительствами быстро и массово с облегченными мерами безопасности и контроля. «И этим преступные организации тоже умеют пользоваться», — уточняет исследовательница.

28 мая 2020 года итальянская полиция арестовала 73 человека, причастных к крупной преступной сети на юге Италии (они работали на Ндрангету). Их обвинили в хищении 110 миллионов евро из государственных и европейских фондов. «Эта преступная сеть стремилась взять под контроль государственные заказы и закупки в Калабрии», — говорилось в сообщении полиции. Инвестируя в легальные предприятия, калабрийская мафия смогла получить «по меньшей мере 22 государственных подряда путем систематического мошенничества в отношении властей региона Калабрия и Европейской комиссии». Объем семи из этих тендеров в период с 2007 по 2013 год составил более 40 миллионов евро.

В том числе и по этой причине четыре так называемые «бережливые» страны Евросоюза (Нидерланды, Австрия, Дания и Швеция) настаивают на необходимости участия прокуроров и специалистов по борьбе с коррупцией в контроле за реализацией плана стимулирования европейской экономики.

Преступные организации после эпидемии

В некоторых регионах «мафия становится почти благодетелем, за что ей благодарна определенная часть общества», — беспокоится Никола Граттери, прокурор Катандзаро, столицы региона Калабрия. Граттери в течение нескольких лет ведет войну с мафией.

Может ли такая признательность подтолкнуть некоторых местных жителей к вступлению в преступные сообщества? Это одна из проблем, которые беспокоят управление Организации Объединенных Наций по борьбе с наркотиками и преступностью. «Рост безработицы, снижение доходов и рост цен на запрещенные культуры могут сделать членство в наркокартелях привлекательным», — указывает агентство ООН в докладе о влиянии кризиса, связанного с COVID-19, на организованную преступность.

После эпидемии задачи органов по борьбе с организованной преступностью усложнятся, поскольку преступность, воспользовавшись продолжающимся кризисом, продолжает проникать в легальную экономику. «Реальная проблема будет заключаться в выявлении способности преступных организаций к адаптации. Правоохранительным органам придется тщательно отслеживать связи всех экономических агентов и выявлять их природу», — заключает Клотильд Шампейраш.

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