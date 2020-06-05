Авторы статьи об опасности гидроксихлорохина при COVID-19 отозвали ее из журнала The Lancet

В исследовании утверждалось, что применение гидроксихлорохина может поставить под угрозу жизни пациентов, больных COVID-19

Авторы статьи об опасности применения гидроксихлорохина при лечении коронавирусной инфекции отозвали ее из медицинского журнала The Lancet. Ученые заявили, что не могут провести проверку данных, использованных в ходе исследования, и больше не уверены в их достоверности. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) временно приостановила клинические испытания гидроксихлорохина, основываясь на выводах этой статьи.

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Трое из четырех авторов статьи — Мандип Мехра (Гарвардская медицинская школа), Франк Рушитска (Университетская больница Цюриха) и Амит Патель (университет штата Юта) — в научном журнале заявили, что не могут проверить данные, на которых основывается их работа.

После публикации материала в The Lancet выяснилось, что сведения о влиянии гидроксихлорохина на 96 тысяч пациентов, зараженных коронавирусом и находившихся на лечении в 671 больнице по всему миру, были предоставлены ученым малоизвестной американской компанией Surgisphere.

По данным The Guardian, в этой компании, возглавляемой четвертым соавтором нашумевшей статьи Сапаном Десаи, работает лишь несколько человек, в том числе писатель-фантаст и порноактриса. Компания утверждала, что обладает «крупнейшей и самой оперативной» базой данных о пациентах во всем мире, однако доказательств этому журналистам не предоставили. Контактные данные Surgisphere на сайте организации отсутствовали: вместо этого там были размещены ссылки на материалы, посвященные криптовалютам.

Как отметили авторы статьи о гидроксихлорохине в журнале The Lancet, после того, как результаты их исследования поставили под сомнения, они потребовали провести независимый аудит данных. Однако в Surgisphere сообщили, что не предоставят всех данных о пациентах. Проверить, действительно ли сведения, на которых основывались ученые, соответствуют действительности, без этой информации невозможно.

Ранее The Guardian писала, что данные Surgisphere противоречат официальной статистике в Австралии. По информации, предоставленной организацией, 21 апреля в стране зафиксировали 73 летальных исхода от COVID-19. Согласно данным санитарных властей Австралии, в этот день число жертв коронавируса не превысило 67. Кроме того, в больницах, на которые ссылается Surgishere, заявили, что никогда не слышали об этой компании.

Статья в журнале The Lancet, которая вызвала полемику в медицинском сообществе, была опубликована 22 мая. В ней утверждалось, что применение препарата, который используется для лечения малярии, при коронавирусе может вызвать серьезные осложнения и привести к летальному исходу.

После выхода материала во Франции запретили лечить COVID-19 гидроксихлорохином. ВОЗ также запретила клинические испытания препарата. 4 июня Всемирная организация здравоохранения объявила о возобновлении этих испытаний.

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