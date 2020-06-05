Facebook будет маркировать контролируемые государствами СМИ

Facebook начнет ставить специальную отметку под страницами СМИ, финансируемыми и подконтрольными государствам. Как сообщает агентство Reuters, в первую очередь это коснется российских и китайских медиа, в том числе Sputnik и агентства Синьхуа. Для того, чтобы не допустить влияния материалов таких СМИ на результаты выборов в США, этим летом Facebook запретит им размещать рекламу.

Реклама Читать далее

Под постами, опубликованными от имени получивших отметку средств массовой информации, появится надпись «медиа контролируется государством». Как пишет Facebook, в отборе таких СМИ приняли участие 65 экспертов. «Мы знаем, что государства финансируют медиа для того, чтобы получить контроль над ними, но это далеко не весь механизм. Наше определение СМИ, контролируемых государством, основывается не только на финансировании и собственниках. Мы оцениваем, как государство влияет на редакционную политику медиа», — заявили в Facebook.

В случае, если руководители медиа будут не согласны с маркировкой, они смогут подать жалобу в Facebook. Как повлияет отметка СМИ на выдачу его материалов в ленте новостей, в компании не пояснили.

По данным Reuters, в список войдут в том числе СМИ, финансируемые Китаем, Россией и Ираном. Отметку не получат общественные медиа, которые получают средства из бюджета, но не контролируются государством.

Напомним, что обращать особое внимание на публикации СМИ, контролируемых государствами, в американских социальных сетях стали после дела о вмешательстве России в выборы США. По версии властей, для этих целей были использованы Facebook и Instagram. После этого в компании Марка Цукерберга усилили контроль за контентом, публикуемым с подобных аккаунтов.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться