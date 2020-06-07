В Европе второй день подряд прошли акции против расизма и полицейского насилия

В Великобритании, Испании, Бельгии и Италии, Швейцарии, Германии и Венгрии несколько десятков тысяч человек в воскресенье, 7 июня, приняли участие в манифестациях протеста против расизма и полицейского насилия. В тот же день президент США Дональд Трамп поручил начать вывод военных из Вашингтона. Их направили туда из-за беспорядков после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией.

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Бельгия

Несколько тысяч человек приняли участие в манифестациях протеста против расизма и полицейского насилия в разных городах Бельгии в воскресенье, 7 июня. В центре Брюсселя акция собрала 10 тысяч человек и прошла спокойно, но в южных кварталах и в городе Аньер полиция произвела несколько задержаний.

В квартале Матонж (на юге бельгийской столицы) произошли столкновения манифестантов с полицией. REUTERS - YVES HERMAN

В квартале Матонж (на юге бельгийской столицы) произошли столкновения манифестантов с полицией. Об этом сообщает бельгийское государственное телевидение RTBF. Большинство манифестантов пришли на акцию в медицинских масках, сообщает телеканал.

В воскресенье 1200 человек вышли на манифестацию в бельгийском Аньере, 750 человек в Генте и столько же в Льеже. В Аньере полиция задержала около 150 участников.

Испания

Около 3 тысяч человек вышли на акцию протеста перед посольством США в Мадриде. Участники скандировали последние слова Джорджа Флойда «Я не могу дышать», а так также лозунг «Без правосудия нет мира». Акции прошли в десятке других испанских городов, сообщает France-Presse.

Около 3 тысяч человек вышли на акцию протеста перед посольством США в Мадриде. REUTERS - JUAN MEDINA

Италия

В Риме стихийная манифестация прошла на Пьяцца-дель-Пополо («Народная площадь»), в ходе акции тысячи участников в течение девяти минут стояли на коленях с поднятыми вверх кулаками, сообщает французское издание Boursorama. Именно девять минут американский полицейский удерживал колено на шее Джорджа Флойда, что привело к его смерти. После девяти минут молчания участники акции в Риме скандировали «Я не могу дышать».

Рим, 7 июня 2020. REUTERS - REMO CASILLI

Великобритания

Несмотря на запрет властей, тысячи британцев приняли участие в манифестациях протеста по всей стране. Самая крупная акция прошла в Лондоне. Как передает BBC, в Бристоле, который в XVIII веке являлся крупным портом работорговли, манифестанты снесли статую Эдварда Кольстона, который более двухсот лет назад был известным работорговцем и членом английского парламента.

Лондон, 7 июня 2020. REUTERS - DYLAN MARTINEZ

Акции протеста прошли также в нескольких городах Нидерландов, Германии, Швейцарии и перед посольством США в столице Венгрии.

В Таиланде, где власти запретили проводить манифестацию протеста, более 200 человек провели «виртуальную акцию протеста» в формате видеоконференции в интернет-приложении Zoom.

Акция протеста перед посольством США Будапеште. REUTERS - BERNADETT SZABO

Трамп объявил вывод нацгвардии из Вашингтона

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение начать вывод национальной гвардии из Вашингтона. Ее направили туда из-за беспорядков после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией.

«Я только что отдал приказ нашей Национальной гвардии начать процесс вывода из Вашингтона, округ Колумбия, теперь, когда все находится под полным контролем. Они отправятся домой, но могут быстро вернуться, если будет необходимо», – написал американский президент в Twitter.

Ранее президент США поблагодарил правоохранительные органы за работу в округе Колумбия. Он назвал ее «фантастической». Беспорядки в стране он считает «внутренним терроризмом». «Все находится под полным контролем. Они (военные, RFI) поедут домой, но могут быстро вернуться, если понадобится», – заявил также американский лидер. Он добавил, что прошлой ночью было гораздо меньше протестующих, чем ожидалось.

Нью-Йорк, 7 июня 2020. REUTERS - JEENAH MOON

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