В Ливане возобновились протестные манифестации

Акция протеста в Бейруте переросла в столкновения с полицией. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщает телеканал Al Jazeera.

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Акции протеста в Ливане идут с октября 2019 года. Нынешние акции — первые после смягчения санитарных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, — начались в субботу, 6 июня, в столице и на севере страны. Ливанцы выражают недовольство тем, что в стране недостаточно быстро проводятся реформы, а также протестуют против бессилия властей, не способных, на их взгляд, справиться с экономическим кризисом. В Бейруте манифестация переросла столкновения демонстрантов и сторонников движения Хезболла.

По данным источника в ливанских структурах безопасности, на который ссылается AFP, вечером 6 июня между жителями суннитского и шиитского кварталов Бейрута произошла перестрелка. Два человека были ранены. Для восстановления порядка были задействованы силы армии.

7 июня протесты продолжились и переросли в столкновения с силами правопорядка. Полиция применила слезоточивый газ. По информации ливанского отделения Международного комитета Красного Креста, 48 человек пострадали, 37 из них помощь была оказана на месте.

Выступления против правительства в Ливане начались 17 октября 2019 года после того, как власти объявили о планах ввести налог на звонки через Whatsapp и другие мессенджеры. За три месяца акции переросли в протесты против коррупции и политических элит. Митингующие добились отставки премьер-министра страны Саада Харири, однако это не прекратило манифестации.

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