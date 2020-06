Эпидемия коронавируса ускорила кризис информационной прессы

Печатные средства массовой информации оказались в числе отраслей, наиболее сильно пострадавших от пандемии коронавируса. Десятки тысяч сотрудников лишились работы, сотни изданий находятся под угрозой исчезновения во всем мире. Обзор ситуации — в материале журналиста RFI Доминика Байяра.

Никогда еще публика не испытывала такой потребности в информации, как сегодня. Об этом ярко свидетельствует резкий рост интернет-аудитории различных информационных изданий. Но никогда еще периодические издания не страдали так сильно в экономическом отношении. В этом заключается парадокс того глубокого кризиса, который сейчас переживает отрасль.

Происходит это потому, что читатели лишь частично оплачивают то, что они потребляют, покупая газету в киоске, оплачивая подписку или получая платный доступ к интернет-версиям материалов. Реклама, как правило, является необходимым для изданий источником дохода. В среднем она составляет треть доходов французской прессы. Однако с упадком экономики рекламный рынок рухнул, в среднем во Франции — на 50%.

Наконец, некоторые газеты получают доход от мероприятий, которые они сами устраивают (например, от лекций), или освещают (спортивные соревнования). Карантин, к сожалению, пагубно сказался на этих источниках доходов. Вот почему популярная французская спортивная газета L'Équipe сегодня находится в крайне трудном положении: для сохранения издания руководство предлагает сотрудникам снижение заработной платы.

Многие редакции обречены?

С первого апреля около шестидесяти австралийских газет перестали выходить в печатной версии. К концу месяца их число выросло до ста. Треть из них исчезнет, остальные будут доступны только в интернете. Все они входят в группу Newscorp магната Рупперта Мердока. В Австралии процесс вымирания печатной прессы производит наиболее сильное впечатление.

Хотя и до кризиса многие издания переставали выходить в бумажном варианте или закрывались, большинство печатной периодики по-прежнему сопротивляется, несмотря на уменьшение доходов от рекламы. Этот процесс начался несколько десятилетий назад и был заметен в США уже в 1970-е годы. Все большую долю рекламных доходов забирало телевидение, а также интернет: остающиеся на рекламном рынке ресурсы фактически выкачивали такие веб-гиганты, как Google и Facebook. Коронавирусный кризис только ускорил этот процесс.

Новые стопроцентно цифровые названия, такие как Buzzfeed или Vice Media, тоже пострадали от такой недобросовестной конкуренции. Они сильно пострадали от внезапного «высыхания» рекламного рынка, лишившись последних возможностей заработка. Чтобы выжить, они вынуждены сокращать штат сотрудников и разрабатывать новые бизнес-модели.

Решение также может быть найдено в переговорах с GAFA (веб-гиганты Google, Apple, Facebook и Amazon) о справедливой оплате за контент СМИ, которым они пользуются бесплатно. Этого от них сейчас требуют некоторые страны, в частности Австралия.

Некоторые издания довольно успешно преодолели кризис

The New York Times, знаменитая ежедневная газета восточного побережья США, набрала полмиллиона новых подписчиков. Издания, которые задолго до пандемии сделали ставку на платную подписку и платный контент (чаще всего, в интернете), лучше других справляются с нелегкой задачей — постоянного увеличения объема предоставляемой читателям информации при сокращении рекламных доходов.

Сегодня 60% доходов The New York Times получает от платной подписки. The Wall Street Journal тоже переживает кризис без особых трудностей. Сегодня эти печатные издания даже могут набирать на работу новых журналистов.

