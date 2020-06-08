В Новой Зеландии отменят все санитарные ограничения, но границы пока не откроют

Власти Новой Зеландии отменят почти все санитарные ограничения, введенные для сдерживания пандемии коронавируса. Об этом в понедельник, 8 июня, заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн. Из экстренных мер сохраняется лишь запрет на въезд в страну иностранных граждан.

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По оценкам новозеландских властей, эпидемию коронавируса в стране удалось остановить: по данным министерства здравоохранения Новой Зеландии, в понедельник, 8 июня, выздоровел последний пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. Новых случаев на территории страны не выявляют уже 17 дней.

Решение об отмене ограничений, в том числе социальное (физическое) дистанцирование и запрет многолюдных собраний, вступит в силу в полночь во вторник.

При этом отмечается, что границы страны пока останутся закрытыми для всех, за исключением возвращающихся из других стран новозеландцев. По приезде в страну им придется провести 14 дней в изоляции.

Новым вызовом для Новой Зеландии станет восстановление экономики. «Хотя мы сейчас находимся на более безопасной и сильной позиции, легкого обратного пути к тому, как мы жили до COVID, нет. Но целеустремленность и сосредоточенность, с которым мы ответили на вызов в сфере здравоохранения, теперь будут приложены к восстановлению экономики», — приводит слова премьер-министра Джасинды Ардерн издание The Sydney Morning Herald.

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