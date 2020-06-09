Лозунг «Black Lives Matter» в США и мире

За несколько лет движение «Black Lives Matter» («Жизни черных важны»), приобрело большой размах и влияние в Соединенных Штатах. Но, как мы видели в последние дни, оно вдохновило на протестные акции людей и в других частях света. О том, как организовано это движение, рассказывает корреспондент RFI в Нью-Йорке Лубна Анаки.

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►Оригинал статьи на www.rfi.fr

«Black Lives Matter» («Жизни черных важны»). Эти три слова выкрикивали миллионы людей во время протестных выступлениях. Эти три слова были написаны на плакатах и подхвачены в социальных сетях.

Движение родилось летом 2013 года с использованием хештега #BlackLivesMatter в социальных сетях. Произошло это после того, как был оправдан белый патрульный-доброволец, застреливший 17-летнего афроамериканского подростка Трэйвона Мартина. Однако лишь через год, после смерти Эрика Гарнера в Нью-Йорке и Майкла Брауна в Фергюсоне, движение набирает обороты. Лозунг «Black Lives Matter» становится синонимом борьбы с полицейским насилием и институциональным расизмом.

Сетевая организация

У «Black Lives Matter» хороший интернет-сайт, движение имеет большое влияние в социальных сетях. Но если основатели BLM по-прежнему играют важную роль, то у движения официально нет ни президента, ни представителей. Оно определяется как платформа, опирающаяся на сотни местных ассоциаций. Недавние протесты показали, что BLM в течение нескольких лет стало внушительной силой в Соединенных Штатах.

Пожертвования

Сегодня активисты движения «Жизни черных важны» больше не ограничиваются борьбой против насилия со стороны полиции, но также предпринимают более глобальные действия для защиты афроамериканского населения. Они требуют улучшения условий жизни, системы здравоохранения и образования.

7 июня музыкальная K-pop группа, бойбенд BTS объявила, что жертвует миллион долларов в поддержку движения. Средства, полученные от популярной южнокорейской группы, как и от других артистов, должны, в частности, пойти на финансирование мероприятий, проводимых мэрами и местными органами власти, а также программ поддержки чернокожего населения.

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