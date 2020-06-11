Брат Джорджа Флойда призвал Конгресс США реформировать полицию

Брат Джорджа Флойда Филониз Флойд в среду, 10 июня, на слушаниях в вашингтонском Капитолии призвал законодателей реформировать полицию.

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Как сообщает корреспондент RFI в Вашингтоне Анн Корпе, Филониз Флойд выступил с эмоциональной речью на слушаниях Судебного комитета Палаты представителей. Он призвал законодателей реформировать полицию и сделать правоохранительные органы «решением, а не проблемой».

«Привлекайте их к ответственности, когда они делают что-то неправильно. Научите их тому, что значит относиться к людям с сочувствием и уважением. Научите их тому, что такое необходимое применение силы. Научите их тому, что смертоносная сила должна использоваться редко и только тогда, когда есть угроза жизни», — призвал Филониз Флойд.

И продолжил: «Джордж никому не угрожал в тот день. Он не заслужил того, чтобы умереть за 20 долларов. Я спрашиваю вас: это и есть цена жизни чернокожего человека? 20 долларов?». «От вас зависит, чтобы его смерть не оказалась напрасной», — обратился он к законодателям.

25 мая при задержании в Миннеаполисе полицейский применил к Джорджу Флойду удушающий прием, после чего Флойд скончался. При задержании мужчина не был вооружен и говорил, что не может дышать. Полицию вызвал сотрудник магазина, заподозривший, что Флойд расплатился фальшивой 20-долларовой купюрой. Четырем сотрудникам полиции, участвующим в задержании, был предъявлены обвинения.

На фоне массовых протестов, начавшихся в США после гибели Джорджа Флойда, демократы представили законопроект о структурных изменениях полиции. С ним ознакомились ряд американских СМИ. Его авторы предлагают ограничить применение силы сотрудниками полиции и повысить прозрачность работы правоохранительных органов. Предлагается в частности запретить удушающие приемы при задержании, наподобие того, что был применен к Джорджу Флойду в Миннеаполисе. Проект закона также обязывает местные полицейские управления направлять данные о случаях применения силы в федеральное правительство.

Президент США Дональд Трамп тем временем обвиняет оппозицию в намерении лишить полицию необходимых средств для борьбы с преступностью. Он также называет себя поборником «закона и порядка» и «союзником мирных протестующих». Ранее он грозил направить армию для пресечения беспорядков и мародерства.

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