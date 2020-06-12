Президент США Дональд Трамп разрешил ввести санкции в отношении сотрудников Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, расследующих военные преступления в Афганистане, к которым могут быть причастны американские военные. Соответствующий указ Трамп подписал в четверг, 11 июля.

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Прокурор МУС Фату Бенсуда расследует предполагаемые военные преступления, совершенные в Афганистане в период с 2003 по 2014 годы. Она пытается выяснить, могут ли к ним быть причастны талибы, афганские власти, американские военные и ЦРУ.

В соответствии с указом президента США санкции могут быть наложены на сотрудников МУС, которые преследуют американских граждан или граждан стран-союзниц США без разрешения этих государств, а также на тех, кто «материально поддерживает» расследование. Сотрудникам МУС и членам их семей могут запретить въезд в США, их активы в этой стране могут быть заморожены.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США не будут «сидеть сложа руки», когда американским гражданам «угрожает эта пародия на суд». Генеральный прокурор США Уильям Барр обвинил Россию в манипулировании судом в Гааге. Он добавил, что министерство юстиции США получило «достоверную информацию, которая вызывает серьезную озабоченность относительно долгой истории финансовой коррупции и должностных правонарушений» в офисе прокурора МУС. Уильям Барр не предоставил подробностей.

Со своей стороны МУС выразил сожаление в связи с угрозами и объявленными ограничительными мерами со стороны США и подчеркнул, что является независимой инстанцией. Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что «очень взволнован» мерами США в отношении Международного уголовного суда. Он подчеркнул, что Нидерланды поддерживают МУС, который является «ключевой» инстанцией «в борьбе с безнаказанностью и поддержанием международного правопорядка».

Решение Дональда Трампа поддержал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, назвавший МУС «политизированной пародией на суд». Суд в Гааге «одержим охотой на ведьм в отношении Израиля, Соединенных Штатов и других демократий, уважающих права человека, и при этом закрывает глаза на главных нарушителей прав человека в мире, включая террористический режим в Иране», — заявил Нетаньяху.

Международный уголовный суд в Гааге начал свою работу в 2002 году на основе Римского статута. В его компетенцию входит преследование людей, ответственных за геноцид, военные преступления и преступления против человечности. Соединенные Штаты никогда не были членом МУС. Афганистан является членом МУС, но отказывается с ним сотрудничать. Россия в 2016 году вышла из-под юрисдикции МУС, который расследует события в Украине и признает аннексию Крыма международным вооруженным конфликтом между Украиной и Россией.

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