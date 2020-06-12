Twitter удалил более 32 тысяч пропагандистских аккаунтов, связанных с Китаем, Турцией и Россией

Социальная сеть Twitter заблокировала более 32 тысяч учетных записей из Китая, Турции и России. По заявлению компании, эти страницы участвовали в пропагандистских операциях в интересах правительств этих стран. Об этом соцсеть сообщила в пятницу, 12 июня.

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Большинство удаленных аккаунтов (23 750) связаны с Китаем, еще 7340 — с Турцией, 1152 — с Россией.

Что касается России, заблокированы были страницы, связанные с сайтом «Актуальная политика», который «занимается политической пропагандой внутри России при поддержке государства». Эти аккаунты удалили из-за нарушения политики противодействия манипулциям. В заявлении Twitter сказано, что эти аккаунты занимались скоординированными перепостами в политических целях. Отмечается, что страницы пропагандировали партию «Единая Россия» и занимались нападками на политических диссидентов.

Большинство удаленных аккаунтов были связаны с КНР, где твиттер заблокирован. Они распространяли пропагандистскую информацию «преимущественно на китайских языках» в том числе о ситуации в Гонконге. Twitter также выявил и заблокировал около 150 тысяч аккаунтов-ботов, усиливающих влияние китайских пропагандистских постов. Удалены были также 7340 аккаунтов, где публиковались посты в поддержку Реджепа Тайипа Эрдогана и правящей в Турции Партии справедливости и развития.

Все данные об удаленных учетных записях были переданы Австралийскому институту стратегической политики и Стэнфордской интернет-обсерватории.

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