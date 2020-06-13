В одном из районов Пекина ввели карантин после вспышки коронавируса на оптовом рынке

В районе Фэнтай китайской столицы введен карантин после того, как у семи человек, в том числе у пяти работников оптового рынка «Синьфади», расположенного в этом районе, диагностировали коронавирус. Об этом в субботу, 13 июня, сообщает агентство Reuters.

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Жителям района запретили покидать дома. Власти будут доставлять жителям еду на дом с помощью волонтеров. Закрыты девять школ и детских садов. Во всем Пекине приостановили спортивные мероприятия и запретили туристические поездки в другие провинции.

10 тысяч работников рынка обязали сдать тест на коронавирус. По данным китайских СМИ, следы коронавируса были обнаружены на доске для разделки импортного лосося. В субботу пекинские сетевые супермаркеты убрали из продажи лосось.

Это первые случаи заражения коронавирусом за последние два месяца в Пекине, без учета завезенных случаев.

По информации Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, в больницах страны остаются 66 человек с диагнозом COVID-19, при этом ни одного пациента в тяжелом состоянии. Еще 98 человек с положительным диагнозом, но не имеющие симптомов, находятся под медицинским наблюдением.

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