В Атланте смерть афроамериканца при задержании спровоцировала новые столкновения с полицией

В субботу вечером, 13 июня, протестующие подожгли ресторан и блокировали трассу между штатами

В столице штата Джорджия Атланте, на юго-востоке США, очередная смерть афроамериканца при задержании полицией привела к новым беспорядкам. В субботу вечером, 13 июня, протестующие подожгли ресторан и блокировали трассу между штатами. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

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27-летний афроамериканец Рейшард Брукс в пятницу заснул в машине, которая стояла возле ресторана быстрого питания Wendy’s и мешала проезду. Приехавшие на место сотрудники полиции попросили Брукса перепарковать машину. Проверка Брукса на алкотестере показала, что он был пьяным.

По заявлению полицейских, мужчина оказал сопротивление при попытке задержания, выхватил электрошокер из их рук и попытался убежать. Полицейские побежали за ним, Брукс направил в их сторону электрошокер, полицейские открыли огонь, Брукс был ранен, ему оказали первую помощь и доставили в больницу, там он скончался.

Адвокат семьи погибшего Крис Стюарт заявил, что 27-летний Брукс был отцом четверых детей и был убит после празднования дня рождения дочери. По словам защитника, в штате Джорджия электрошокер не считается смертельным оружием, поэтому применение полицейским оружия было неправомерным.

Сообщается, что один из полицейских уже уволен, а второй отстранен от службы. 13 июня глава городской полиции Эрика Шилдс подала в отставку. Об этом объявила мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс, член Демократической партии, соратница кандидата в президенты США Джо Байдена.

В США с конца мая продолжаются массовые акции протеста против расизма и полицейского насилия, которые начались после убийства полицейскими другого афроамериканца, жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. Жертвами беспорядков уже стали не менее 22 человек. Более 11 тысяч участников были задержаны.

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