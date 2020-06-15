Верховный суд США запретил увольнять сотрудников из-за их сексуальной ориентации

Верховный суд США вынес решение, согласно которому федеральный закон о запрете дискриминации на рабочем месте 1964 года распространяется на гомосексуалов и трансгендеров.

Верховный суд США вынес постановление, согласно которому федеральный закон 1964 года о запрете дискриминации на рабочем месте распространяется на гомосексуалов и трансгендеров. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщает AFP.

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«Сегодня мы должны решить, может ли работодатель увольнять кого-то только потому, что тот — гомосексуал или трансгендер. Ответ очевиден, — говорится в постановлении. — Закон это запрещает». Постановление было принято голосами шестью судей из девяти.

Согласно федеральному закону о гражданских правах от 1964 года, дискриминация по половому признаку, на основании расовой принадлежности, цвета кожи, национального происхождения или религиозных убеждений в США запрещена. Однако некоторые суды, так же, как администрация президента Дональда Трампа, утверждали, что это положение закона не распространяется на секс-меньшинства.

Защитники прав ЛГБТ при поддержке демократов и крупных компаний, среди которых Apple, General Motors и Walt Disney, требовали от Верховного суда принять постановление, где будет четко прописано, что закон касается и представителей ЛГБТ-сообщества.

Как отмечает «Голос Америки», это постановление стало самой крупной победой для американской ЛГБТ-общины после легализации в 2015 году Верховным судом однополых браков по всей стране.

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