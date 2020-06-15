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В США хлорохин исключили из списка разрешенных при COVID-19 препаратов

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Управление по санитарному надзору за продуктами и медикаментами США (FDA) исключило гидроксихлорохин из списка препаратов, рекомендованных при лечении COVID-19.
Управление по санитарному надзору за продуктами и медикаментами США (FDA) исключило гидроксихлорохин из списка препаратов, рекомендованных при лечении COVID-19. AFP/File
RFI

Управление по санитарному надзору за продуктами и медикаментами США (FDA) отозвало специальное разрешение на лечение госпитализированных больных антималярийным препаратом гидроксихлорохин. Об этом сообщается 15 июня на сайте ведомства.

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«Больше нет оснований полагать, что прием гидроксихлорохина и хлорохина может быть эффективным в лечении COVID-19», — заявила главный научный сотрудник FDA Дениз Хинтон. 

До сегодняшнего дня в США действовало специальное разрешение на использование гидроксихлорохина, который выпускается под коммерческим названием «Плаквенил», для лечения госпитализированных больных с COVID-19 и при клинических исследованиях.

Ранее о приеме гидроксихлорохина «в профилактических целях» заявлял президент США Дональд Трамп.

3 июня во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о намерении возобновить клинические испытания гидроксихлорохина для лечения коронавирусной инфекции. 

За несколько дней до этого испытания гидроксихлорохина были приостановлены ВОЗ после публикации исследования в специализированном медицинском издании The Lancet. Методы исследования вызвали полемику в мировом научном сообществе.

Во Франции 28 мая, следуя рекомендациям ВОЗ, противомалярийный препарат запретили назначать больным COVID-19.

Российский Минздрав вопреки рекомендациям ВОЗ включил гидроксихлорохин и хлорохин во временные руководства по диагностике, лечению и профилактике коронавирусной инфекции. 

15 июня стало известно, что до конца года Индия поставит в Россию 105 миллионов таблеток гидроксихлорохина на общую сумму 13,1 миллионов долларов. Из общей партии в страну уже поставлено 13 миллионов таблеток, сообщили в торгпредстве России в Нью-Дели.

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