В США хлорохин исключили из списка разрешенных при COVID-19 препаратов
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Управление по санитарному надзору за продуктами и медикаментами США (FDA) отозвало специальное разрешение на лечение госпитализированных больных антималярийным препаратом гидроксихлорохин. Об этом сообщается 15 июня на сайте ведомства.
«Больше нет оснований полагать, что прием гидроксихлорохина и хлорохина может быть эффективным в лечении COVID-19», — заявила главный научный сотрудник FDA Дениз Хинтон.
До сегодняшнего дня в США действовало специальное разрешение на использование гидроксихлорохина, который выпускается под коммерческим названием «Плаквенил», для лечения госпитализированных больных с COVID-19 и при клинических исследованиях.
Ранее о приеме гидроксихлорохина «в профилактических целях» заявлял президент США Дональд Трамп.
3 июня во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о намерении возобновить клинические испытания гидроксихлорохина для лечения коронавирусной инфекции.
За несколько дней до этого испытания гидроксихлорохина были приостановлены ВОЗ после публикации исследования в специализированном медицинском издании The Lancet. Методы исследования вызвали полемику в мировом научном сообществе.
Во Франции 28 мая, следуя рекомендациям ВОЗ, противомалярийный препарат запретили назначать больным COVID-19.
Российский Минздрав вопреки рекомендациям ВОЗ включил гидроксихлорохин и хлорохин во временные руководства по диагностике, лечению и профилактике коронавирусной инфекции.
15 июня стало известно, что до конца года Индия поставит в Россию 105 миллионов таблеток гидроксихлорохина на общую сумму 13,1 миллионов долларов. Из общей партии в страну уже поставлено 13 миллионов таблеток, сообщили в торгпредстве России в Нью-Дели.
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