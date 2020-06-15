«Стерильный полет»: как коронавирус изменит путешествия на самолете

С 15 июня многие европейские страны возобновляют авиасообщение после нескольких месяцев перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Однако путешествие на самолете уже не будет прежним. Маски, измерение температуры, дезинфекция — что нужно знать, прежде чем отправиться в путь?

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Пустому небу приходит конец

С 15 июня большинство государств-членов ЕС возобновили пассажирское авиасообщение. Границы между некоторыми странами будут по-прежнему оставаться закрытыми. Например, Испания решила продлить запрет въезда пассажирам из Португалии до 1 июля. К этой дате Еврокомиссия рекомендует начать открытие и внешних границ Евросоюза.

Но несмотря на постепенное возобновление полетов, путешествие на самолете уже не будет прежним. Новые правила безопасности эксперты называют еще более масштабными, чем те, которые были приняты после терактов 11 сентября 2001 года. В начале мая Международная организация гражданской авиации разработала новые санитарные правила в связи с коронавирусом: обязательное ношение маски, измерение температуры перед посадкой, а также дезинфекция салона самолета. В свою очередь, Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) опубликовала на своем сайте карту с указанием правил и ограничений, действующих во всех странах мира в связи с пандемией. Данные будут регулярно обновляться.

Впрочем, применение разработанных правил на практике оказалось достаточно проблематичным. Проверки создают длинные очереди, в которых пассажирам приходится проводить много времени. Сложно также заставить всех носить маски. «До пандемии необходимо было прийти в аэропорт за два часа до полета, а теперь — как минимум за четыре», — пожаловался агентству France-Presse пассажир одного из внутренних рейсов в Индонезии. 40-летний мужчина назвал свою поездку утомительной и дорогостоящей. Ему пришлось заплатить за билет в два раза дороже, поскольку из-за новых ограничений авиакомпания вынуждена была заполнять самолет лишь наполовину.

Вопрос о рассадке пассажиров до сих пор вызывает споры в авиакомпаниях. Например, Japan Airlines и американская Delta ввели «шахматную» рассадку, в то время как бюджетная Ryanair считает, что эта практика приведет к банкротству компании. В IATA уже подсчитали негативные экономические последствия от соблюдения физической дистанции в самолетах. Снижение среднего уровня безубыточности для авиакомпаний, который оценивается в 77% загрузки, может привести к росту стоимости авиабилетов почти вдвое.

Кашляющие — за борт

Помимо рекомендаций международных организаций, а также разработки правил самими авиаперевозчиками, консалтинговые компании в сфере гражданской авиации предлагают свои решения. Одна из крупнейших компаний SimpliFlying еще в конце апреля опубликовала доклад о «стерильном путешествии», в котором подробно описала правила полета.

«Если после 11 сентября перед полетом необходимо было удостовериться в отсутствии на борту оружия, то теперь пассажиры не смогут совершить полет без подтверждения отсутствия вируса», — говорится в докладе.

Консультанты предлагают перевести регистрацию полностью в онлайн-режим, ограничить доступ в аэропорт только пассажирам, которые должны быть на месте за четыре часа до полета и иметь при себе маски, перчатки и санитайзеры. Перед посадкой они должны пройти дезинфицирующий туннель и сканер, а также соблюдать дистанцию в очередях. Чемоданы также будут проходить дезинфекцию и без специальной маркировки их не примут в багажное отделение. Специалисты консалтинговой компании предупреждают, что, если пассажир начнет кашлять перед посадкой на борт, его могут не допустить в самолет.

SimpliFlying предлагает создать так называемый «паспорт иммунитета», в котором будет указано наличие в крови антител к коронавирусу. На сегодняшний день, например, для полета в некоторые страны необходимо при регистрации предоставлять медицинскую справку о наличии требуемых прививок. Впрочем, в ВОЗ это предложение оценивают довольно скептически, поскольку не имеется доказательств того, что уже переболевший коронавирусной инфекцией человек не может быть носителем вируса.

Консалтинговая компания предлагает еще одну не менее спорную рекомендацию: при покупке билета пассажирам может быть предложена дополнительная платная услуга по предоставлению маски, перчаток или даже выбор рядом с собой свободного сиденья. Хотя в долгосрочной перспективе это вряд ли будет возможно обеспечить. Международная организация гражданской авиации и вовсе предлагает, по возможности, лишить пассажиров права выбора места, а рассадку делать с учетом санитарных ограничений.

SimpliFlying утверждает, что изменения могут коснуться почти всех привычных атрибутов полета: со временем исчезнут журналы и газеты, раздача еды будет осуществляться в специальных упаковках, даже для пассажиров бизнес-класса.

После приземления пассажирам придется пройти повторную процедуру дезинфекции и сканирования. SimpliFlying полагает также, что принимающие страны потребуют проверки «паспорта иммунитета».

Что касается времени, проведенного самолетами на земле между двумя полетами, то консультанты полагают, что простой может занять сутки, тогда как раньше это время составляло около 2-3 часов, а для бюджетных компаний — полчаса.

Последуют ли авиакомпании рекомендациям консультантов и сколько времени продлятся санитарные ограничения, пока неизвестно, но IATA уже назвала текущий год худшим в истории авиации. В организации подсчитали общие потери мировых авиаперевозчиков: в 2020 году они составят 84,3 млрд долларов. Впрочем, IATA полагает, что самое страшное уже позади и надеется, что удастся избежать второй волны эпидемии.

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