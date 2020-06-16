Власти Пекина заявили об «очень серьезной» вспышке коронавирусной инфекции

Ранее в Пекине заверяли, что ситуация с COVID-19 находится под контролем

Власти Пекина заявили, что ситуация, вызванная новой вспышкой заражений коронавирусом на оптовом рынке «Синьфади» в столице Китая, является «очень серьезной». Как заявил пресс-секретарь мэрии Ху Хеджан, за последние пять дней в Пекине выявили не менее 196 случаев заражения COVID-19. По данным AFP, для того чтобы предотвратить вторую волну эпидемии, на карантин поместили около 30 районов города.

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Власти Пекина назвали ситуацию в городе «гонкой со временем». «Мы примем самые решительные и строгие меры для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса», — сказал представитель пекинских властей.

Согласно агентству France-Presse, 30 кварталов Пекина поместили на жесткий карантин. Их резидентам запретили покидать район проживания. Еще в 22 кварталах объявили средний уровень опасности. Там также ввели меры для борьбы с распространением инфекции.

О новой вспышке коронавируса в Пекине стало известно на прошлой неделе. Источником заражения называют один из крупнейших в Китае оптовых рынков «Синьфади» на юге столицы. Коронавирус выявили на доске для разделки лосося, импортированного в Китай. После этого «Синьфади», как и 11 других рынков, закрыли.

Сколько человек могли заразиться коронавирусом на оптовом рынке, который поставляет 70% всех потребляемых в Пекине овощей и фруктов, неизвестно. По данным китайских властей, с 30 мая его посетили около 200 тысяч человек. Сейчас в городе проводят массовое тестирование на COVID-19 всех, кто мог находиться в контакте с вирусом. Согласно официальным источникам, за день в Пекине на коронавирус могут проверить до 90 тысяч человек.

Новую вспышку коронавирусной инфекции в Пекине называют крупнейшей с февраля. Ранее властям удалось сдержать распространение коронавируса в городе: как сообщает France-Presse, с начала пандемии там зафиксировали только девять случаев смерти от COVID-19.

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