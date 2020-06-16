Индия заявила о 20 погибших военных в первом за 45 лет пограничном столкновении с Китаем

Индийские военные на границе с Китаем в провинции Ладакх. 16 июня 2020 г.

Индия заявила о гибели 20 военных в столкновении с китайской армией на спорном участке границы в провинции Ладакх. Это первое военное столкновение между двумя странами за последние 45 лет. Об этом во вторник, 16 июня, сообщает AFP.

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Изначально командование индийской армии сообщило о гибели двух солдат и одного офицера. Еще 17 военных «тяжело раненных на поле боя», скончались полученных ранений позже.

В индийских СМИ также утверждают, что потери есть и среди китайских военных. Однако официально в Пекине эту информацию не подтверждают и обвиняют Индию в нарушении границы. Министры обороны двух стран провели переговоры, о результатах ничего не сообщалось.

Столкновение индийских и китайских военных произошло в долине Галван в провинции Ладакх. Как пишет «Би-би-си», на линии фактического разграничения в последние недели часто происходили драки между солдатами двух стран.

Провинция Ладакх является частью горного региона Кашмир, территории которого оспаривают Индия, Пакистан и Китай. Линия разграничения между Индией и Китаем была установлена в 1962 году по итогам вооруженного конфликта, в котором Индия потерпела поражение.

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