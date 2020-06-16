КНДР взорвала офис связи на границе с Южной Кореей

Южнокорейские власти обвинили КНДР во взрыве офиса связи в приграничном Кэсоне, который находится на территории Северной Кореи. По данным Сеула, здание, в котором с 2018 года проходили личные встречи между представителями двух стран, разрушили при помощи военных днем во вторник, 16 мая. В КНДР подтвердили факт взрыва, объяснив свой шаг «гневом» северокорейского народа.

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Взрыв межкорейского офиса связи зафиксировали камеры, находящиеся на границе между Северной и Южной Кореями. На кадрах, опубликованных Сеулом, видно, что многоэтажное здание полностью разрушилось за несколько секунд.

Власти Южной Кореи заявили, что «крайне сожалеют» о взрыве совместного офиса связи. Его строительство было завершено в 2018 году, а на финансирование проекта, который был направлен на содействие диалогу между Пхеньяном и Сеулом, Южная Корея потратила более восьми миллионов долларов.

В Северной Кореи подтвердили уничтожение офиса. Власти КНДР объяснили взрыв «настроем разъяренного народа». Ранее в июне его представители назвали здание «бесполезным».

На прошлой неделе в Пхеньяне заявили о прекращении контактов с Сеулом из-за инцидента, в ходе которого активисты из Южной Кореи забросили на территорию страны пропагандистские листовки при помощи воздушных шаров. В Сеуле заявили, что власти страны не имеют к этому никакого отношения, и пообещали принять меры, однако сторонники организаций, деятельность которых направлена против Северной Кореи, не согласились прекратить акции.

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