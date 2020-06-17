Глава ВОЗ назвал «спасительным научным прорывом» лечение COVID-19 дексаметазоном

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал «спасительным научным прорывом» результаты британского клинического исследования по лечению тяжелой формы COVID-19 кортикостероидом дексаметазоном. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ВОЗ в среду, 17 июня.

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«Это первое лекарство, показавшее снижение смертности среди пациентов с COVID-19, нуждающихся в кислородной поддержке или искусственной вентиляции легких», — отметил Тедрос Аданом Гебрейесус. Он поздравил правительство Великобритании, Оксфордский университет, британские больницы и пациентов, которые внесли вклад в этот «спасительный научный прорыв».

Клиническое исследование проводилось с марта командой Оксфордского университета в британских больницах. 2104 пациента с COVID-19 получали дексаметазон ежедневно в течение 10 дней, еще более четырех тысяч пациентов участвовали в исследовании, не получая лекарства.

Первые результаты исследования показали, что дексаметазон сокращает риск летального исхода у пациентов с тяжелой формой COVID-19. Смертность среди пациентов на ИВЛ при приеме препарата снижается на треть, среди пациентов на кислородном лечении — на одну пятую. Препарат оказался неэффективен для пациентов с более легкой формой заболевания.

ВОЗ отмечает, что дексаметазон — это стероидный противовоспалительный препарат, который с 1960-х годов используют при некоторых видах воспалительных заболеваний и некоторых видах рака. С 1977 года он включен в Примерный перечень основных лекарственных средств ВОЗ в разных составах. В настоящее время препарат запатентован и доступен в большинстве стран.

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