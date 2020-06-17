Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о реформе полиции, сообщает 16 июня Белый дом.

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Указ в частности запрещает удушающие приемы при задержании, кроме случаев, когда «применение смертоносной силы разрешено законом». Также будет создана база данных о случаях злоупотребления силой полицейскими. Отмечается, что этот регистр должен упростить обмен информацией между госструктурами разных уровней. Наконец, в указе говорится о программах обучения полицейских и необходимости более тесного сотрудничества полиции и соцработников для работы с бездомными, наркопотребителями и людьми с психическими заболеваниями.

Стимулировать улучшение работы правоохранительных органов предлагается с помощью грантов.

При этом Дональд Трамп подчеркнул, что «подавляющее большинство полицейских — смелые и самоотверженные государственные служащие», и без них в стране наступит «хаос». Комментируя свой указ, Трамп выразил поддержку «храбрым мужчинам и женщинам в синей форме, которые обеспечивают порядок и безопасность на наших улицах».

Реформа полиции широко обсуждается в США на фоне протестов после гибели Джорджа Флойда. Корреспондент RFI в Вашингтоне Анн Корпе отмечает, что протестующие и оппозиция сочли объявленные Трампом меры недостаточными. Они в частности требуют лишить правоохранительные органы условного иммунитета.

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