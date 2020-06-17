Пекин закрывается: в аэропорту китайской столицы отменили больше 1000 рейсов

В связи с новой вспышкой коронавируса в международном аэропорту Пекина отменили более тысячи рейсов — это 70% всего трафика.

В среду, 17 июня, в столице Китая, где зафиксирована новая вспышка коронавируса, выявили еще 31 случай заражения. В 21-миллионном мегаполисе закрываются школы, сотрудников предприятий переводят на удаленную работу, а в международном аэропорту Пекина отменили более тысячи рейсов — это 70% всего трафика. Об этом сообщает AFP со ссылкой на официальные СМИ страны.

Реклама Читать далее

Другие города и провинции Китая вводят обязательный карантин для пассажиров, прибывающих из Пекина. За пять дней в городе было выявлено 137 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 31 из них в эту среду. Власти описывают ситуацию как «крайне серьезную».

«Эпидемия находится пока в развивающейся стадии, и мы не можем исключать новый рост числа заразившихся», — цитирует AFP слова местного чиновника.

Это крупнейшая вспышка коронавируса с февраля. До этого, в течение двух месяцев, в городе не выявляли новых случаев заражения, и жизнь вернулась в привычное русло.

Сейчас мэрия Пекина проводит массовую кампанию тестирования и взяла под особый санитарный контроль часть жилых комплексов в городе. Накануне в столице Китая объявили о закрытии всех школ: учащихся вновь перевели на дистанционное обучение.

О новой вспышке коронавируса в Пекине стало известно 12 июня. Источником заражения называют один из крупнейших в Китае оптовых рынков «Синьфади» на юге столицы. Коронавирус выявили на доске для разделки лосося, импортированного в Китай. После этого «Синьфади», как и 11 других рынков, закрыли.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться