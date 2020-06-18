Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом
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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом. Об этом в четверг, 18 июня, сообщил официальный сайт политика
«Повода для беспокойства нет, Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно», — говорится на сайте.
Согласно сообщению, первый президент Казахстана находится на самоизоляции. В каком состоянии находится 79-летний политик, не уточняется.
Ранее коронавирусом в Казахстане заразился спикер нижней палаты парламента страны Нурлан Нигматулин, а также министр здравоохранения Елжан Биртанов. Всего в стране выявили более 15 тысяч случаев COVID-19.
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