Ливия: Франция призвала НАТО решить «турецкую проблему»

Французский корабль, участвующий в миссии НАТО в Средиземном море, подверглся «агрессивным действиям» со стороны Турции. Об этом 17 июня сообщило Минобороны Франции. Неделю назад турецкий военный корабль помешал французскому фрегату в досмотре грузового судна, подозреваемого в перевозке оружия в Ливию. Анкара отвергла обвинения в свой адрес, а Париж призвал НАТО прекратить «страусиную политику» и решить «турецкую проблему». 18 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о начале расследования обстоятельств инцидента.

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Инцидент с участием военных кораблей Турции и Франции произошел 10 июня, но о нем стало известно лишь на этой неделе. Французский министр обороны Флоранс Парли в преддверие встречи глав военных ведомств стран-членов НАТО 17 июня сообщила о том, что в рамках миссии Североатлантического альянса Sea Guardian французский фрегат «Курбе» пытался досмотреть турецкое грузовое судно «Чиркин», подозреваемое в перевозке оружия в Ливию. Во время операции корабль турецких ВМС трижды взял на прицел французский фрегат с помощью радарной системы ракетного наведения. Париж назвал эти действия «крайне агрессивными», а политику НАТО в отношении Турции «страусиной». «Мы не можем утверждать, что в НАТО нет турецкой проблемы. Она есть, об этом надо говорить, и ее нужно решить», — цитирует агентство Reuters источник в Минобороны Франции.

В этот же день французский МИД назвал нарушение эмбарго ООН на поставки оружия, в частности со стороны Турции, «главным препятствием на пути установления мира и стабильности в Ливии». «Поддержка Анкарой продолжения наступления Правительства национального согласия прямо противоречит усилиям по обеспечению немедленного перемирия, в котором мы принимаем участие. Эта поддержка сочетается с враждебным и неприемлемым поведением морских сил Турции по отношению к союзникам по НАТО, направленным на то, чтобы воспрепятствовать усилиям по обеспечению эмбарго ООН на поставки оружия. Такое поведение, как и любое иностранное вмешательство в ливийский конфликт, должно прекратиться», — говорится в заявлении МИДа Франции, в котором уточняется, что Париж не оказывает поддержку ни одной из сторон конфликта.

Анкара опровергла обвинения в своей адрес. Высокопоставленный представитель военного командования Турции заявил агентству Reuters о том, что французское судно не выходило на связь с турецким кораблем. Он также заверил, что Турция «всегда выполняла и продолжает выполнять все взятые на себя обязательства».

В ливийском конфликте, который продолжается с 2011 года и свержения режима Муаммара Каддафи союзники по НАТО не демонстрируют монолитного единства. Турция оказывает активную поддержку признанному ООН Правительству национального согласия (ПНС) под руководством Файеза Сараджа, которое противостоит маршалу Халифе Хафтару и его Ливийской национальной армии. Силы Хафтара терпят сейчас поражение за поражением в ходе наступления войск Триполи. Франция заявляет о своем нейтралитете, отвергая обвинения в негласной поддержке Хафтара.

По мнению главы российского Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилла Семенова, произошедшее в Средиземном море свидетельствует о конфликте между сторонниками двух враждующих в Ливии лагерей. По словам эксперта, Турция собирается открыть две военные базы в Ливии, и ей особо важно сохранить открытым морской путь поставок вооружения. Сторонники Хафтара пытаются его перекрыть, оставив открытым лишь воздушное сообщение, которым они пользуются для снабжения Ливийской национальной армии.

«Я думаю, призывы Франции (о решении «турецкой проблемы» — RFI), скорее всего, не будут услышаны, потому что мы видели поддержку, которую Файезу Сараджу выразил генеральный секретарь НАТО, так или иначе мы видим поддержку со стороны США. Она направлена против российского присутствия, но фактически оправдывает любые поставки, осуществляемые Анкарой. В данном случае позиция Турции сильнее и больше соответствует духу Североатлантического альянса. Примечательно, что поставки российского вооружения Хафтару, когда истребители перебрасывались из сирийской базы Хмеймима в Ливию, никем не были пресечены — той же Францией, например. Известно, что там развернуты и российские наемники, и ЗРК «Панцирь», поэтому общий фон играет на руку Турции, которая всего лишь сохраняет баланс и противодействует влиянию России», — говорит Кирилл Семенов.

Эксперт подтверждает наблюдения французской прессы о том, что влияние западных стран в регионе ослабло и главными внешними игроками в ливийском вопросе стали Турция и Россия: дипломаты и военные этих двух стран ведут интенсивные консультации по поводу того, как установить режим прекращения огня.

«Россия и Турция — это те силы, которые там присутствуют, отправляя вооружение, наемников, и так или иначе они могут влиять на положение на поле боя. Они заняли там свою нишу и пытаются разыграть ливийскую карту. Они пошли на большие риски, на которые не хотели идти страны ЕС, которые пытались действовать более осторожно. И понятно, что при таком раскладе у России и Турции гораздо больше возможностей влиять на ситуацию. Хоть Париж, как и Москва, заявляет, что никого не поддерживает, но Франция чувствует, что ее позиция несколько подорвана, потому что Хафтар фактически проиграл. Россия в отличие от Франции вовремя успела начать диалог с Турцией, когда поняла, что Хафтар потерпит поражение. Она быстро вывела наемников из-под Триполи, таким образом давая понять, что не делает ставку на самого Хафтара», — утверждает российский эксперт.

Напомним, после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии не удалось сформировать признанное на всей территории страны правительство. Западные территории со столицей Триполи контролирует созданное в декабре 2015 Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем, которого признала ООН, а также поддерживают Турция и Катар. Восток страны контролирует Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, которому открытую поддержку оказывают Египет и ОАЭ.

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