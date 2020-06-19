«Опасная фаза эпидемии»: в мире выявили 150 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о вступлении в новую опасную фазу эпидемии коронавируса. За четверг, 18 июня, в мире впервые выявили более 150 тысяч случаев заражения COVID-19, тогда как многие страны начали снимать введенные из-за пандемии ограничения.

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«Люди устали сидеть дома, а правительства хотят как можно быстрее восстановить экономики. Но вирус продолжает быстро распространяться, он смертельно опасен», — заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Он призвал жителей всех стран соблюдать бдительность, носить маски, мыть руки и оставаться дома в случае плохого самочувствия.

По данным организации, более половины новых случаев зарегистрированы на территории Южной и Северной Америки, но эпидемия по-прежнему распространяется в Южной Азии. Ранее на этой неделе власти Китая сообщили о новой вспышке COVID-19 в Пекине. Для того, чтобы предотвратить распространение заболевания, в городе закрыли школы и вновь перевели сотрудников части предприятий на удаленную работу.

Напомним, что 15 июня в Евросоюзе открыли большую часть внутренних границ. С 21 июня туристы из ЕС смогут свободно пересекать границу с Испанией. Часть границ ЕС с другими странами откроется 1 июля.

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