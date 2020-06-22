Число заболевших COVID-19 в мире превысило 9 миллионов

Более 9 миллионов человек в мире заболели COVID-19. Военный госпиталь в Мексике.

В мире насчитывается уже более 9 миллионов официально зарегистрированных случаев заболевания COVID-19. Такие цифры представило в понедельник, 22 июня, агентство France-Presse, основываясь на компиляции данных из разных стран. Более половины из всех случаев приходится на Европу и США.

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Как минимум 9 000 091 случаев заболевания в мире, пишет агентство по данным на вечер понедельника. Из них 468 823 заболевших скончались. В Европе – наибольшее количество заражений (2 537 451) и смертей (192 973), на втором месте – США, где насчитывается 2 281 903 случаев заболевания и 119 997 летальных исходов.

Таким образом, число заражений COVID-19 удвоилось с 16 мая, отмечает France-Presse. Более миллиона человек заразились в течение последних семи дней.

Тем не менее, эти цифры не отражают реальных данных о распространении коронавируса, так как часто болезнь проходит бессимптомно, а некоторые страны вообще не проводят тестов на COVID-19.

ВОЗ призвала увеличить производство дексаметазона

Всемирная организация здравоохранения призвала как можно быстрее наладить массовое производство и распространение дексаметазона. Этот сильнодействующий кортикостероид был официально признан ВОЗ как первое лекарство, показавшее снижение смертности среди пациентов с COVID-19. Его применяют для лечения самых тяжелобольных пациентов.

«К счастью, речь идет о дешевом медикаменте, и его выпускают многие производители», – заявил в понедельник, 22 июня, глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

На прошлой неделе Оксфордский университет опубликовал результаты клинического исследования Recovery, согласно которому дексаметазон в три раза снижает смертность находящихся в реанимации больных COVID-19.

Французские ученые прогнозируют вторую волну этой осенью

Тем временем во Франции опасаются возвращения эпидемии осенью этого года. В понедельник Научный совет при президенте Франции назвал новый рост числа заболеваний «в значительной степени вероятным».

В связи с этим совет предлагает сохранять личные данные об уже перенесших COVID-19 пациентах до конца этого года. П мнению членов Научного совета, эти данные позволят лучше понять динамику развития эпидемии и выбрать наиболее подходящие методы борьбы.

Такое предложение встретило возражения со стороны медиков, которые обеспокоены нарушением конфиденциальности и медицинской тайны.

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