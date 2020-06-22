Россия и США возобновили переговоры по контролю за ядерным вооружением.

В понедельник, 22 июня, в Вене после полугодового перерыва стартовали российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности. Со стороны России делегацию возглавляет первый заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, а с американской — специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

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Консультации продлятся несколько дней, основным из вопросов в них станет возможность продления действующего с 2011 года Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-3. Этот договор был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге. Он вступил в силу 5 февраля 2011 года. 5 февраля 2021 срок его действия истекает, однако по согласию сторон он может быть продлен на пять лет.

Согласно последнему докладу Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), в настоящий момент США и Россия владеют более 90% ядерных вооружений планеты. Так, по данным на 2020 год, Москва располагает 6375 ядерными боеголовками, Вашингтон – 5800, Пекин – 320, Париж – 290, Лондон – 215.

Как указывало ранее агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Госдепартамента США, Вашингтон согласен обсудить продление нового договора, если России удастся вовлечь в переговоры Китай. Однако в настоящий момент Китай не заинтересован в дискуссиях по контролю над вооружениями.

Ранее в интервью журналу «Международная жизнь» заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что «постановка вопроса о Китае – это колоссальный политический вызов» и практически «невыполнимая задача».

В августе 2019 года США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), ограничивавшего характеристики производимых ракет. Они объяснили это тем, что Россия разработала нарушающую соглашение ракету 9М729. Москва в свою очередь выступала против развертывания пусковых установок Mk-41 американской системы ПРО в Румынии.

Последний раунд переговоров прошел также в Вене 16 января.

Россия и США возобновили переговоры по контролю за ядерным вооружением. REUTERS - LEONHARD FOEGER

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