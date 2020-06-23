Экс-президента Кыргызстана Атамбаева приговорили к 11 годам лишения свободы

Во вторник, 23 июня, бишкекский суд признал бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева виновным по делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева и приговорил его к 11 годам и двум месяцам лишения свободы.

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Также сообщается, что Атамбаева лишат государственных наград, а имущество экс-президента будет конфисковано. Адвокат Сергей Слесарев заявил о намерении обжаловать приговор.

В 2006 году суд приговорил Батукаева к 16 годам 8 месяцам 15 дням лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества за соучастие в убийстве депутата Жогорку Кенеша Тынычбека Акматбаева, начальника Главного управления исполнения наказаний Икматуллы Полотова и двух сотрудников парламента. В 2013 году Батукаев был освобожден из колонии под предлогом смертельного заболевания, после чего отправился в Чечню. Батукаев до сих пор жив, однако добиться его экстрадиции не удается.

Как сообщает агентство «Фергана», по версии следствия, в 2013 году Атамбаев лично имел отношение к освобождению авторитета. Экс-президента неоднократно вызывали на допросы по делу Батукаева, но он называл все обвинения абсурдными и не являлся по повесткам. В 2019 году его лишили неприкосновенности, и в августе киргизские силовики провели штурм резиденции экс-президента в селе Кой-Таш. В столкновениях силовиков со сторонниками Атамбаева погиб спецназовец, почти 100 человек получили ранения. После долгих переговоров Атамбаев решил сдаться. Ему также предъявили обвинения по делу о беспорядках при задержании.

Помимо Атамбаева по делу об освобождении Батукаева проходили еще несколько человек, однако, как передает «Фергана», почти все они согласились сотрудничать со следствием. Их приговорили к штрафам.

Алмазбек Атамбаев занимал пост президента Кыргызстана в течение 6 лет: с 2011 по 2017 год. Он — первый всенародно избранный глава страны, оставивший свой пост мирным путем по истечении президентского срока (президентов Аскара Акаева и Курманбека Бакиева свергли в ходе революционных событий 2005 и 2010 года). Экс-президент находится в конфликте с действующим главой государства Сооронбаем Жээнбековым и считает свое преследование политически мотивированным.

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