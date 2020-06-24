Британские врачи предупредили о пожизненных последствиях COVID-19

Британские врачи предупредили, что пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, могут всю жизнь страдать от последствий заболевания. Согласно данным специалистов из Национальной службы здравоохранения Великобритании, последствия COVID-19 после выздоровления будут ощущать половина пациентов. У трети переболевших может выработаться фиброз легких.

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Как заявили исследователи, на которых ссылается The Telegraph, бредовое расстройство грозит 70% людей, заразившихся коронавирусной инфекцией. У каждого десятого пациента, перенесшего COVID-19, выявили проблемы с сердцем. Согласно сведениям, собранным специалистами, у некоторых больных могут возникнуть поражения головного мозга, которые в будущем вызовут болезнь Альцгеймера.

Ученые из Великобритании не уточнили, могут ли пациенты, перенесшие коронавирус без явных симптомов, быть подвержены долгосрочным последствиям болезни. По данным исследования, опубликованном в научном журнале Nature, в легких бессимптомных носителей вируса также находили повреждения, характерные для нового вируса. По мнению авторов публикации, последствия коронавируса могут оказаться более серьезными, чем симптомы, однако оценить их сложно: пациенты, у которых отсутствуют клинические признаки болезни, не обращаются к врачам и не проходят тест на COVID-19.

В апреле о серьезных долгосрочных последствиях коронавируса сообщали российские ученые. По мнению вирусолога РАН Феликса Ершова, COVID-19 может подавить иммунитет организма и вызвать серьезные повреждения головного мозга. Специалист считает, что больше всего этому могут быть подвержены пожилые люди.

В среду, 24 июня, число подтвержденных случаев COVID-19 в России превысило 600 тысяч. За сутки в стране выявили более семи тысяч новых заболевших. Власти страны сообщают, что эпидемия идет на спад, а 1 июля в России пройдет голосование по поправкам в Конституцию.

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