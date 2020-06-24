Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отложил «план военных действий» против Южной Кореи. Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, такое решение было принято на предварительном заседании центрального военного комитета Трудовой партии, которое прошло в формате видеоконференции. Ранее власти КНДР обещали принять меры против Сеула «в ближайшее время».

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Отношение между Пхеньяном и Сеулом ухудшились в начале июня, когда активисты, выступающие против режима Ким Чен Ына, стали забрасывать листовки на территорию КНДР. Северная Корея обвинила Юг в содействии распространению пропагандистских материалов, и пообещал предпринять «серьезные» действия против Южной Кореи.

После КНДР установила от 20 до 30 громкоговорителей на границе и заявила о намерении вернуть войска в район приграничного города Кэсон и горы Кымгансан (демилитаризованных по итогам межкорейских соглашений о совместных экономических проектах). В среду, 24 июня, громкоговорители начали демонтировать, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на военные источники.

16 июня КНДР взорвала межкорейский офис связи в приграничном Кэсоне. В этом здании, построенном в 2018 году более чем за восемь миллионов долларов на деньги Южной Кореи, проводились встречи между представителями двух стран. Власти КНДР объяснили взрыв «настроем разъяренного народа».

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