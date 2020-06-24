Лавров пообещал Венесуэле продолжение поддержки в борьбе с «внешним диктатом»

Россия продолжит поддерживать Венесуэлу в деле борьбы с «внешним диктатом». На фото: главы МИД двух стран Сергей Лавров и Хорхе Арреаса во время предыдущей встречи в Каракасе 07.02.2020.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 24 июня, принял в Москве главу МИД Венесуэлы Хорхе Арреасу. Лавров пообещал венесуэльскому режиму продолжение поддержки со стороны Москвы, чтобы не допустить вмешательства в «дела суверенной страны». За два дня до этого Дональд Трамп сообщил, что готов встретиться с Николасом Мадуро, чтобы обсудить его «мирный уход».

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«Мы проявляем неизменную солидарность с вашей решимостью противостоять внешнему диктату, противостоять попыткам грубо вмешиваться во внутренние дела суверенной страны, попыткам спровоцировать силовую смену режима», — заявил Лавров главе МИД Венесуэлы, подчеркнув, что эта страна во главе с президентом Николасом Мадуро «составляет оплот противодействия попыткам вернуть регион в XIX век, навязать ему опять доктрину Монро». Заявление Лаврова цитирует агентство РИА Новости.

Напомним, ранее СМИ сообщали о военной и финансовой поддержке, которую режим Николаса Мадуро получает со стороны Москвы. При этом более 50 стран мира, включая США и государства Евросоюза, с 2019 года признают временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы лидера оппозиции и спикера парламента Хуана Гуайдо. (При этом Верховный суд Венесуэлы аннулировал назначение Гуайдо на пост спикера).

Два дня назад, 22 июня, президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с Николасом Мадуро, но лишь с одной целью. «Моя администрация всегда стояла на стороне свободы и против деспотичного режима Мадуро! Я бы встретился с Мадуро только для того, чтобы обсудить одну вещь: (его) мирный уход от власти!» — написал глава Белого дома в своем твиттере.

Кроме того, как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани, которую цитирует «Коммерсант», Дональд Трамп по-прежнему продолжает поддерживать Хуана Гуайдо и признавать его в качестве лидера Венесуэлы.

Ранее в марте американские власти ввели санкции против Мадуро, обвинив его и еще 14 действующих и бывших венесуэльских руководителей в «терроризме, коррупции, торговле наркотиками и совершении других уголовных преступлений». В мае сам Мадуро заявил о предотвращении попытки вторжения в Венесуэлу иностранных наемников, обвинив в причастности к этой операции Дональда Трампа, власти Колумбии и Хуана Гуайдо.

В начале июня глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса обвинил Францию в том, что она укрывает Гуайдо на территории своего посольства в венесуэльской столице Каракасе. Париж отверг эти обвинения.

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