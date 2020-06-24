Ни на что не похожий кризис: МВФ ухудшил прогнозы для мировой экономики

Международный валютный фонд в среду, 24 июня, обрисовал новые перспективы падения экономики в мире в целом и в отдельных странах в частности по итогам 2020 года. Франции предсказали одно из самых сильных падений : -12,5% — почти вдвое выше, чем России.

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По прогнозу МВФ, который представлен в июньском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook Update), общемировое падение должно составить в нынешнем году -4,9% — таких падений ранее не фиксировалось, отмечает Le Monde. (Газета напоминает, что в 2009 году, когда была отмечена самая серьезная за семьдесят лет рецессия в мировой экономике, падение составило -0,1%). Таким образом, фонд ухудшил свой предыдущий, апрельский, прогноз, в котором предсказывал общемировое падение в -3%.

Опубликованный сегодня обзор называется «Кризис, не похожий ни на какой другой, неопределенные перспективы восстановления».

При этом в отдельных странах падение будет гораздо выше, чем в среднем по планете. Сильнее всего может пострадать зона евро, прогноз падения: -10,2% (и если в Германии ожидается «откат» в -7,8%, то во Франции: -12,5%). Это во многом связано с долгим карантином и большим объемом поддержки, которую государство оказало предприятиям и гражданам.

США грозит рецессия -8%, серьезно пострадают и страны Латинской Америки: Бразилия -9,1%, Мексика:-10,5%.

Для России по итогам года предсказывается падение -6,6% (в апрельском прогнозе было -5,5%).

В то же время, во многих серьезно «упавших» странах на смену более сильному падению должен в 2021 году прийти более серьезный рост: в зоне евро +6% (во Франции +7,3%), в США +4,5%.

При этом в целом кризис будет более затяжным, а возвращение к «норме» более долгим, чем ранее предсказывалось. МВФ ухудшил свои ожидания роста мировой экономики на 2021 год до +5,4% (вместо +5,8% в апрельском прогнозе). По России прогноз улучшили до +4,1% (+0,6 п. п.), отмечает «Коммерсант».

Сильнее всего от кризиса, как обычно, пострадают самые бедные.

«Особенно сильное отрицательное воздействие испытают домашние хозяйства с низкими доходами, что ставит под угрозу значительный прогресс в сокращении масштабов крайней бедности, достигнутый в мире с 1990-х годов», — утверждает МВФ. (Le Monde уточняет, что пропорция «экстремально бедных» людей, т. е. живущих менее, чем на 1,9 долл. в день, с 1990 года снизилась с 35% до 10% населения планеты).

Серьезно пострадают все, кто задействован в «неформальном секторе» (то есть, в экономике, которая не учитывается официальной статистикой). «Из двух миллиардов человек, задействованных в неформальном секторе по всему миру, 80%, по оценкам Международной организации труда, значительно пострадают» от кризиса, отмечается в документе МВФ.

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