Франция призвала «без наивности» обсудить отношения ЕС с Турцией

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в среду, 24 июня, о том, что Евросоюз должен «начать дискуссию» с Турцией «без табу и без наивности» с тем, чтобы ЕС смог «защитить собственные интересы». Ранее Париж уже призвал НАТО решить «турецкую проблему».

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«Франция считает необходимым, чтобы Европейский союз очень быстро начал предметную дискуссию, без табу, без наивности относительно перспектив будущих отношений ЕС с Анкарой. И чтобы ЕС твердо защищал свои собственные интересы, потому что он имеет для этого средства», — заявил Жан-Ив-Де Дриан, выступая во французском Сенате.

AFP напоминает, что заявление сделано на фоне продолжающегося ухудшения отношений между Парижем и Анкарой из-за событий, происходящих в Ливии.

Ранее в субботу, 17 июня Минобороны Франции заявило, что французский корабль, участвующий в миссии НАТО в Средиземном море, подвергся «агрессивным действиям» со стороны Турции. Анкара отвергла обвинения. Париж призвал Североатлантический альянс прекратить «страусиную политику» и решить «турецкую проблему». 18 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о начале расследования инцидента.

«Мы не можем утверждать, что в НАТО нет турецкой проблемы. Она есть, об этом надо говорить, и ее нужно решить», — цитировало агентство Reuters источник во французском министерстве обороны.

Напомним, в ливийском конфликте Турция оказывает поддержку признанному ООН Правительству национального согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа, которое противостоит маршалу Халифе Хафтару и его т.н. Ливийской национальной армии. Франция заявляет о своем нейтралитете, отвергая обвинения в негласной поддержке Хафтара.

Ранее, в ноябре 2019 года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО и привел для примера операцию Турции в Сирии и одновременный вывод американских войск из региона, о чем не были предупреждены другие партнеры по альянсу. Макрон также поставил под сомнение применение пятой статьи устава НАТО, в которой говорится, что при нападении на одного из участников альянса другие должны прийти ему на помощь. «Если режим Башара Асада решит отомстить Турции, будем ли мы вступать в бой? Это настоящий вопрос», — сказал президент Франции. Саму операцию Турции в Сирии Макрон назвал «огромной проблемой для НАТО».

После этого президент Турции заявил «о смерти мозга» Эмманюэля Макрона, что вынудило МИД Франции вызвать турецкого посла «для объяснений».

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