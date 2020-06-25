Сын Никиты Хрущева Сергей Хрущев умер от огнестрельного ранения в голову

Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на судебной медицинскую экспертизу, причиной смерти сына первого секретаря ЦК КПСС стало огнестрельное ранение в голову. Ранее вдова 84-летнего Сергея Хрущева утверждала, что он умер от старости.

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Полиция при этом не обнаружила признаков насильственной смерти. Пока неизвестно, идет ли речь о самоубийстве или неосторожном обращении с оружием.

Сергея Хрущева нашли мертвым в его доме в городе Крэнстон, в штате Род-Айленд 18 июня. Полиция приехала в дом после звонка его жены Валентины Голенко.

21 июня в интервью РИА Новости Валентина Голенко объясняла, что причиной смерти ее мужа стала старость. «Старость. В последнее время он чувствовал себя старым. Предки по мужской линии у него все жили очень коротко. Он уже давно не преподавал», — рассказала вдова.

Она также сказала, что похороны Сергея Хрущева пройдут в Москве на Новодевичьем кладбище этой осенью — «ориентировочно в октябре».

Профессор, доктор технических наук, Сергей Хрущев занимался в СССР разработкой баллистических ракет. В 1991 году переехал в США по приглашению Университета Брауна в Провиденсе, где он читал лекции по истории холодной войны. В 1999 году вместе с женой получил гражданство США.

Обновление : Позднее вдова Сергея Хрущева опровергла в комментарии РИА Новости версию полиции. «Не надо мне рассказывать все сплетни. Он умер, как дано в заключении — от старости. Он умер от старости. Он уже болел два года», — заявила она.

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