Алексиевич, Фукуяма, Ходорковский и еще 500 общественных деятелей написали обращение в защиту демократии на фоне пандемии.

«Пандемия COVID-19 угрожает не только жизни и жизнедеятельности людей во всем мире. Это также и политический кризис, который угрожает будущему либеральной демократии», — говорится в этом письме, под которым подписались более 500 общественных деятелей и организаций. Инициатива обращения принадлежит базирующемуся в Стокгольме Международному институту демократии и содействия выборам (IDEA).

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Авторы письма напоминают, что на фоне пандемии в ряде стран растет угроза для демократических процессов и, в частности свободы слова. «Парламенты отходят на второй план, журналисты подвергаются арестам и преследованиям, меньшинства обвиняются во всех проблемах, а наиболее уязвимые слои населения сталкиваются с новыми тревожными угрозами, поскольку экономическое замедление разрушает саму сущность общества по всему миру», — отмечается в обращении.

При этом, как репрессии никак не способствуют урегулированию санитарного кризиса, а лишь «затрудняют эффективное реагирование» на происходящее, как на уровне правительств, так и на уровне гражданского общества. «Не случайно, что нынешняя пандемия началась в стране, где ограничен свободный поток информации и где правительство наказывало тех, кто предупреждал об опасности вируса, — напоминают авторы открытого письма. — Когда голоса ответственных граждан подавляются, результаты могут быть смертельными не только для одной страны, но и для всего мира».

«Пандемия уже имеет серьезные экономические и социальные последствия, вероятно, что у нее будут и очень глубокие политические последствия» — полагает глава Международного института демократии и содействия выборам Кевин Касас-Замора.

Обращение института поддержали около 70 правозащитных и общественных организаций по всему миру, а также несколько сотен общественных деятелей, писателей, правозащитников, политиков и философов.

Среди них — лауреаты Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и Марио Варгас Льоса, белорусский правозащитник Алесь Беляцкий, американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма, российский политолог Леонид Гозман, бывший президент Кыргызстана Роза Отунбаева, азербайджанская журналистка-расследовательница Хадиджа Исмаилова, председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза, российский оппозиционный политик Гарри Каспаров, экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, французский философ Бернар Анри-Леви, бывший посол США в Москве Майкл Макфол, журналистка Жанна Немцова, бывший президент Польши Лех Валенса и другие.

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