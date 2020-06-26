В Турции 121 экс-сотрудника жандармерии приговорили к пожизненным срокам
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Верховный уголовный суд в Анкаре в пятницу, 26 июня, приговорил к пожизненному заключению 121 бывшего сотрудника генуправления жандармерии по делу о попытке госпереворота в июле 2016 года. Об этом сообщают местные СМИ.
86 обвиняемых приговорены к пожизненному заключению «при отягчающих обстоятельства», 35 человек — к пожизненному заключению. Суд признал их виновными в «попытке подрыва конституционного строя», сообщает государственное турецкое информагентство «Анадолу». По «делу генуправления жандармерии» в общей сложности проходят 245 человек.
В Турции пожизненный срок «при отягчающих обстоятельствах» заменил собой смертную казнь в 2004 году. Условия заключения в этом случае более строгие.
Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота проповедника Фетхуллаха Гюлена, вот уже около 20 лет проживающего в США. Турция требует его выдачи. Сам Гюлен отрицает свою причастность к событиям июля 2016 года.
После попытки госпереворота десятки тысяч человек в Турции были задержаны или отстранены от должностей в ходе масштабных чисток.
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