В Турции 121 экс-сотрудника жандармерии приговорили к пожизненным срокам

В Турции 121 бывшего сотрудника жандармерии приговорили к пожизненным срокам по делу о попытке госпереворота (архивное фото).

Верховный уголовный суд в Анкаре в пятницу, 26 июня, приговорил к пожизненному заключению 121 бывшего сотрудника генуправления жандармерии по делу о попытке госпереворота в июле 2016 года. Об этом сообщают местные СМИ.

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86 обвиняемых приговорены к пожизненному заключению «при отягчающих обстоятельства», 35 человек — к пожизненному заключению. Суд признал их виновными в «попытке подрыва конституционного строя», сообщает государственное турецкое информагентство «Анадолу». По «делу генуправления жандармерии» в общей сложности проходят 245 человек.

В Турции пожизненный срок «при отягчающих обстоятельствах» заменил собой смертную казнь в 2004 году. Условия заключения в этом случае более строгие.

Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота проповедника Фетхуллаха Гюлена, вот уже около 20 лет проживающего в США. Турция требует его выдачи. Сам Гюлен отрицает свою причастность к событиям июля 2016 года.

После попытки госпереворота десятки тысяч человек в Турции были задержаны или отстранены от должностей в ходе масштабных чисток.

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