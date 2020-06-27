L’Oréal откажется от использования слов «белый» и «светлый» в своей продукции

Французский косметический бренд L’Oréal решил отказаться от использования слов «белый» и «отбеливающий», «светлый» и «осветляющий» в описании своей продукции. Об этом говорится в опубликованном в субботу, 27 июня, коммюнике от имени компании.

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Производитель косметики решил убрать из описаний продукции и с упаковок косметических средств все упоминания об отбеливании и осветлении кожи. Такое маркетинговое решение принято на фоне продолжающихся во всем мире выступлений против расизма.

Ранее об аналогичном решении объявил индийский филиал англо-нидерландского бренда Unilever. Компания решила переименовать свой крем для кожи, продающийся под названием Fair & Lovely («Светлый и Прекрасный» — англ.), так как «заботится о торжестве всех тонов кожи».

L’Oréal является одним из крупнейших в мире производителей косметической продукции, выпускаемой под брендами L’Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York, Giorgio Armani, Lancôme, Vichy, La-Roche-Posay и другими. В России компания открыла фабрику в Калужской области.

Антирасистские протесты вспыхнули в США после убийства полицейскими в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Под давлением движения Black Lives Matter уже многие американские бренды — Johnson & Johnson, PepsiCo, Mars — заявили о смене логотипов и названий, в которых можно увидеть намек на расизм.

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