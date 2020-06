Акции Facebook подешевели из-за объявленного крупнейшими рекламодателями бойкота

Акции компании Facebook подешевели из-за бойкота, объявленного крупнейшими рекламодателями. Более десяти компаний, в том числе Coca Cola, Unilever и Verizon, отказались размещать свою рекламу в социальной сети. По мнению активистов, призвавших к протесту, Facebook недостаточно активно борется с расизмом, сообщениями, разжигающими ненависть, а также ложной информацией перед выборами президента США. В пятницу, 26 июня, акции компании упали более чем на 8%.

По информации агентства Bloomberg, к бойкоту компании присоединились Honda Motor, Viber, The North Face, а также ряд других популярных брендов. Как утверждает The New York Times, некоторые из них тратят миллионы долларов на рекламу в социальной сети: в частности, Unilever платит Facebook 42,4 миллиона долларов в год. Его представители заявили, что размещение рекламных материалов в Facebook в 2020 году «не принесет пользы ни обществу, ни компании».

По данным СМИ, в результате падения стоимости акций основатель Facebook Марк Цукерберг потерял 7,2 миллиарда долларов. После начала бойкота бизнесмен объявил о новых мерах, направленных на борьбу с возмутившим рекламодателей контентом: в частности, все материалы о президентских выборах в США будут сопровождаться ссылками на проверенные источники информации. Однако активистов, выступающих против политики социальной сети, это не убедило: они назвали меры недостаточными.

Призывы прекратить размещение рекламы в Facebook начались 17 июня на фоне протестов в США, вызванных гибелью Джорджа Флойда. Активисты из различных организаций обвинили компанию в том, что она недостаточно борется с контентом, вызывающим ненависть, и потребовали ввести прозрачную систему модерации контента.

